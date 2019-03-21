Неожиданно! Чулпан Хаматова отрастила волосы и стала блондинкой
43-летней актрисе театра и кино Чулпан Хаматовой часто приходится менять прически ради ролей, пишет Сплетник.
Вчера звезда удивила поклонников новой бьюти-трансформацией — звезда опубликовала в Instagram селфи, на котором предстала в образе блондинки.
Производственная необходимость изменения окраса!
— подписала она кадр.
Меньше чем за сутки пост набрал более 16 тысяч лайков, а в комментариях разгорелась целая дискуссия. Одни фолловеры решили, что теперь актриса выглядит на 20 лет моложе и светлый оттенок ей очень к лицу.
Судя по всему, Хаматова сменила имидж ради съемок в фильме "Доктор Лиза" режиссера Оксаны Карас. Картина расскажет о главе фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке, погибшей в авиакатастрофе в 2016 году.