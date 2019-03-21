Эстонский портал предложил загорать так в Пирита: пляжная мода 2019 от именитых дизайнеров

Сегодня начинается календарная весна, а это значит, что и лето уже не за горами. Пора приводить фигуру в порядок, ну и, конечно, озаботиться выбором нового бикини. Ведь за год виденье именитых дизайнеров на то, как должна выглядеть настоящая модница на море, кардинально изменилось.