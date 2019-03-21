Чт, 21.03.2019
Страшное горе в семье Ольги Ивановой, после которого она ушла из политики СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Cмотри
  • Эстонский портал предложил загорать так в Пирита: пляжная мода 2019 от именитых дизайнеров

Эстонский портал предложил загорать так в Пирита: пляжная мода 2019 от именитых дизайнеров
Для самых смелых!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Сегодня начинается календарная весна, а это значит, что и лето уже не за горами. Пора приводить фигуру в порядок, ну и, конечно, озаботиться выбором нового бикини. Ведь за год виденье именитых дизайнеров на то, как должна выглядеть настоящая модница на море, кардинально изменилось.

В сентябре прошлого года на Парижской неделе моды прошел показ мод для женщин весна-лето 2019 года. Пляжная коллекция оказалась на нем весьма неожиданной.

Стоит ли учиться у этих смелых моделей, решать должен каждый сам, но наверняка такие костюмы будут смотреться на пляже в Пирита, пишет Elu24.

Смотрите галерею!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ