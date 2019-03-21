Эстонский портал предложил загорать так в Пирита: пляжная мода 2019 от именитых дизайнеров
Сегодня начинается календарная весна, а это значит, что и лето уже не за горами. Пора приводить фигуру в порядок, ну и, конечно, озаботиться выбором нового бикини. Ведь за год виденье именитых дизайнеров на то, как должна выглядеть настоящая модница на море, кардинально изменилось.
В сентябре прошлого года на Парижской неделе моды прошел показ мод для женщин весна-лето 2019 года. Пляжная коллекция оказалась на нем весьма неожиданной.
Стоит ли учиться у этих смелых моделей, решать должен каждый сам, но наверняка такие костюмы будут смотреться на пляже в Пирита, пишет Elu24.
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