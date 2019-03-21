Четверг будет насыщенным: гороскоп на 21 марта

Прекрасный день для общения с членами семьи: их забота и внимание вас наверняка порадуют, да и помощь может оказаться кстати. Влюбленных Львов ждут приятные сюрпризы. Хладнокровие и уверенность в себе будут полезны одиноким представителям знака.

Дева

Можно справиться со многими проблемами и добиться значительных успехов. Открываются прекрасные возможности для личного роста, саморазвития. День подходит для общения, вас ждут встречи с интересными людьми, многообещающие знакомства. Стоит отказаться от посещения ночных клубов и иных «легкомысленных» заведений. Выбирайте места, где можно встретить единомышленников, пообщаться с теми, кто готов поделиться ценной информацией.

В семейных отношениях воцарится гармония, объединение усилий позволит решить многие проблемы. Избежать ссор с любимым человеком поможет чувство юмора: даже самую неконструктивную критику вам удастся перевести в шутку.

Весы

Отложите поездки, постарайтесь провести больше времени дома, в обществе близких людей. Сегодня вы можете получить массу удовольствия от общения с теми, кто вам дорог. Можно заводить и новые знакомства, но только не в увеселительных заведениях и местах, имеющих сомнительную репутацию. От людей старшего возраста можно получить ценные советы и полезные рекомендации, общение с детьми просто поднимет настроение.

Весьма вероятны романтические увлечения. Влюбленные смогут убедиться в глубине и искренности чувств, которые испытывают, обсудить вопросы, касающиеся общего будущего. Жизненный потенциал высок, занятия спортом будут и приятными, и полезными.

Скорпион

В личной жизни могут возникнуть серьезные проблемы, требующие немедленного решения. Прежде, чем предпринимать какие-то действия, разберитесь со своими целями и желаниями: вы рискуете оказаться рабом собственных капризов, о чем позже придется пожалеть. Возможно получение крайне неприятных известий, на которые не стоит реагировать поспешно. Оказавшись в сложной ситуации, обдумывайте каждое слово, старайтесь не обращать внимания на свои и чужие эмоции.

Поднимет настроение общение с друзьями, приятными будут увеселительные поездки и прогулки. Вы получите удовольствие от посещения светских мероприятий. Однако не позволяйте радостной суете отвлечь вас от семейных дел – они могут потребовать внимания.

Стрелец

Обратите особое внимание на семейные отношения: в этой сфере очень сильно влияние негативных тенденций, и даже самый малозначительный промах может иметь серьезные последствия. Старайтесь не испытывать терпение близких, не шокировать их своими высказываниями и поступками. Соблюдение семенных традиций, готовность принять во внимание интересы родственников очень важны для сохранения мира.

Нежелательно экспериментировать со своей внешностью, пробовать новые косметологические процедуры. К питанию тоже следует отнестись внимательно, поскольку велика вероятность появления аллергических реакций. Разумные физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе и здоровый сон помогут не только почувствовать себя лучше, но и взглянуть на существующие проблемы с другой точки зрения.

Козерог