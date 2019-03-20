Лучшая профессия для каждого знака Зодиака

Чтобы не разочароваться в своем выборе, предлагаем изучить гороскоп профессий для каждого знака Зодиака и выбрать для себя самую подходящую стезю, пишет Cluber.
Овен
Овен — энергичный знак, который не привык сидеть сложа руки. Его активности и энтузиазму можно позавидовать, а значит и профессия ему нужна такая, которая позволит постоянно развиваться и осваивать что-то новое. Овен слишком амбициозен и достаточно упрям, а значит, постоянно стремится наверх и легко занимает управленческую должность. Этому способствует прекрасный аналитический ум, бесстрашие в принятии решений и способность брать на себя ответственность.
Из Овнов получаются отменные управленцы, бизнесмены и политики. А учитывая прекрасные ораторские данные, эти люди вырастают в отличных лекторов или преподавателей.
Телец
У большинства Телец ассоциируется с трудолюбием и ответственным отношением к делу. Действительно, этих людей отличает невероятное упорство, отменная сила воли и огромное стремление к финансовой независимости. Чтобы жить ни в чем не нуждаясь и осуществить свою мечту, этим людям нужно работать и работать. И эти личности готовы рыть землю ради своей мечты, причем, в прямом смысле. Стоит лишь заметить, что Тельцы не любят брать на себя ответственность и неуютно чувствуют себя в роли руководителя.
Тельцу близкие все рабочие профессии, ведь он любит работать руками. Этот человек может стать отличным фермером или высококлассным строителем. А благодаря высокой исполнительности Телец может работать заместителем хоть у президента.
Близнецы
Близнецам легко даются науки, а потому они могут освоиться буквально в любой профессии. Однако эти люди не способны долго сидеть на одном месте, а потому выбирают себе профессии, которые позволяют постоянно находиться в движении. Подопечных Меркурия отличает невероятная контактность, благодаря которой эти личности находят общий язык буквально с любым человеком.
Из Близнецов получаются идеальные дипломаты. Они могут стать известными политиками, бизнесменами или репортерами. Умение складно выражать свои мысли помогает этим людям стать писателями и сценаристами. Не потеряются Близнецы и в сфере туризма, так как за свою жизнь успевают объездить десятки стран.
Рак
Раки – не самые подвижные личности. Они предпочитают держаться поближе к дому, а потому и работу выбирают оседлую, не требующую постоянных перемещений. И в этом можно отыскать немало достоинств. Раки скрупулезны, рассудительны и достаточно осторожны, а значит, им можно доверять и на них всегда можно положиться. Они не слишком амбициозны, но работу делают исправно и достигают в своем деле максимального профессионализма, что становится поводом для назначения их на более высокую должность.
Раки становятся отличными воспитателями и нянечками. Из них получаются толковые бухгалтеры, банковские работники и представители налоговой инспекции, ведь работа с бумагами это их сфера. К тому же Рак может стать ресторатором, дизайнером или поваром.
Лев
Львами управляет Солнце, а потому неудивительно, что эти люди привыкли всегда находиться в центре внимания. Возможно, именно эта особенность толкает личностей данного знака на сцену. Действительно, на эстраде, среди актеров, телеведущих и прочих представителей богемы невероятно много Львов. Просто им нравится всеобщее обожание и блеск софитов. При этом нельзя не учесть лидерских качеств Льва. Этот представитель стихии Огня является прирожденным руководителем, он практичный, умный и знает себе цену, а значит, способен пробиться к вершине из самых низов.
Львам гармонично подойдут все управленческие профессии, он может найти себя в педагогике, политике или юриспруденции. Более того, Льву по плечу стать режиссером или писателем.
Дева
Стремление к самосовершенствованию, присущее всем Девам, постоянно подталкивает этого человека работать над собой и развиваться в выбранном деле. Представители стихии Земли обладают мощными аналитическими способностями, при этом у них неплохо развито самолюбие, а значит, почувствовав себя «в своей тарелке» Девы могут продвинуться по карьерной лестнице. Но делают они это вынужденно, так как амбиций по поводу карьеры у этих личностей нет.
Цепкий ум и невероятная усидчивость делают Деву идеальным бухгалтером, достойным работником медучреждения или сферы торговли. Девы находят себя в фармакологической отрасли, в инспектирующих органах, а учитывая любовь к животным, способны посвятить себя ветеринарному делу.
Весы
Уравновешенные личности с даром дипломатии и аналитическими данными, Весы находят себя в тех профессиях, где важна точность и трезвый рассудок. Весы прекрасные менеджеры, они способны найти подход к любому человеку и настроить коллектив для достижения цели. А умение взвешивать все «за» и «против» избавляет этих людей от промахов и ошибок, которые порой случаются в любом деле. При этом Весы тяготеют к профессиям, которые позволяют постоянно совершенствоваться и расти как личности.
Из Весов получаются отличные преподаватели, юристы и политики. Эти люди могут проявить себя на дипломатическом поприще, в сфере преподавания или в искусстве.
Скорпион
Скорпионы – бескомпромиссные личности с жестким и категоричным характером. Эти люди привыкли ставить перед собой преграды, а затем героически преодолевать их. Им просто необходимо постоянно получать адреналин, благодаря которому в организме Скорпионов аккумулируется энергия, делающая их еще более активными. Наверное, поэтому представители данного знака чаще выбирают для себя профессии, связанные с риском для жизни.
Скорпионы легко согласятся стать военными, особенно если работа будет связана с боевыми действиями. Эти люди готовы посвятить себя медицине, чтобы спасать человеческие жизни. Скорпион пойдет работать военным корреспондентом, детективом или каскадером.
Стрелец
Под знаком Стрельца рождаются целеустремленные личности, которые в этой жизни хотят добиться грандиозного успеха. Для этого у них есть все необходимые качества: терпение, непоколебимость и отличная коммуникация с окружающими людьми. Стрельцы знают все и обо всем, у них множество связей и многообразие интересов, а значит, они в курсе самых свежих новостей и способны все держать под контролем.
Из Стрельцов могут вырасти известные спортсмены, журналисты или представители рекламного бизнеса, специалисты по продажам, актеры и телеведущие. Что уж говорить, если Стрелец в равной степени может стать, как судьей, так и освоить ряд криминальных профессий.
Козерог
Козерог – карьерист, и даже если не говорит открыто, мечтает о должности управленца. К слову, этот человек заслуживает высокой должности как никто другой. Козерог большой трудяга, а глядя на него трудиться начинают и все окружающие. Добавьте к этому сильный и упертый характер, а также высокое чувство справедливости, и вы поймете, что лучшего руководителя не найти.
Козерог способен справиться с любым коллективом. Он может вырасти в «акулу бизнеса», возглавить предприятие или командовать аналитическим центром, выстроить карьеру юриста, социолога или ювелира. Усидчивость и цепкий ум этого человека могут пригодиться в архитектуре, фармакологии или точных науках.
Водолей
Водолей, желал бы никогда не работать, но при этом помогать людям. В идеале ему бы подошла должность омбудсмена. Наверное, поэтому многие Водолеи выбирают своей стезей юриспруденцию и становятся адвокатами. Правда очень часто построению карьеры мешает неусидчивость подопечных Сатурна. Эти личности обладают нестандартным мышлением и долго не могут сидеть на месте, а потому выбирают для себя работу, позволяющую объездить весь мир или, хотя бы, не сидеть в душном офисе.
Из Водолеев получаются отличные конструкторы и изобретатели, они могут вырасти в ученых, стать философами или духовными наставниками. Эти личности проявляют себя в IT-сфере и компьютерных технологиях, могут преподавать искусство или естествознание.
Рыбы
Рыбы очень талантливы и довольно рано начинают проявлять себя в поэзии или рисовании. Чуть позже, когда фантазии Рыб приобретают осмысленность, эти личности могу начать писать книги или сценарии. Представители данного знака находят себя в модельном бизнесе, становясь известными дизайнерами, или пробуют свои силы в журналистике. При этом подопечные Нептуна не ограничиваются одними лишь творческими профессиями. Они могут выбрать любое направление развития, главное, чтобы рядом был наставник, которому Рыбы могут доверять.
Рыбы имеют склонность к медицине, а значит, могут посвятить себя психиатрии. Эти люди нередко отдаются оккультным наукам, становясь известными хиромантами или астрологами. Наконец, обладая уникальной интуицией и знанием человеческой психологии, Рыбы могут стать шулерами и освоить другие криминальные профессии.