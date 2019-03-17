В дверь к парню постучалось таинственное трио. И эти незваные гости превратили его выходной в ад

И это трио превратило день парня в чистое безумие, пишет Medialeaks.

Пользователь твиттера JuanPa просто услышал, как кто-то стучит в дверь его квартиры, а уже спустя несколько часов за происходящим в этом доме начали следить тысячи юзеров со всего мира. В 2019 году неожиданный стук в дверь всегда кажется чем-то подозрительным, особенно когда за дверью оказываются котик и два пса.

Парень из Бруклина не был уверен, что в эти выходные хочет пускать незваных гостей, но кто его спрашивал...

Кот уже прорвался внутрь...

И он вполне неплохо чувствовал себя в новом доме.

Сама тайна мистического появления животных вскоре была разгадана. Кот меж тем освоился окончательно.

Кстати, о собаках. Наш герой думал, что запер их наверху, но у собак были другие планы...

При этом автор треда не мог просто оставить собак в подъезде, потому что боялся, что они сбегут на улицу. Собаки же показали, что дверь их точно не удержит.

Он закрыл собак за несколькими дверями и прилег с захватившим его кровать котом, но…

Казалось, что хуже ситуация стать уже не может, однако JuanPa недооценивал умственные способности этих собак.

Очень напряжённый апдейт. Одна из собак, которая вернулась в свою квартиру… как-то заперла за собой дверь! Так что теперь одна собака в подъезде, одна собака в своей квартире, и один кот в моей квартире. Так что мне стоит забрать немецкую овчарку к себе, я думаю!??

В итоге ситуация наладилась. Кот дремал себе на кровати, собака тоже перестала носиться, и только наш герой вскакивал каждый раз, когда слышал шум в подъезде — хозяева животных ведь точно пройдут мимо его квартиры...

И пока он ждал хозяев, встретил других соседей, у которых есть собака.

У них есть поводки, игрушки и еда. Я СПАСЁН.

В итоге американец просто опрашивал всех, кого встречал, нет ли у них собак и кота. Те самые соседи-собаководы оказались не слишком доверчивыми и решили самостоятельно проверить, почему он не смог вернуть животных в их квартиру.

Эти соседи думали, что они смогут просто вернуть собак в их квартиру и закрыть дверь!! Только что слышал из подъезда крик «Да это же как в «Парке Юрского периода»»! Надо было мне верить!!!

Но у соседей было еще достаточно сил, и они не были готовы так легко сдаться. В ход пошли изобретения.

Сосед придумал, как закрыть дверь с помощью верёвки, но сделал он это до того, как засунул внутрь кота. Теперь он пришёл ко мне за котом, но собаки закрылись изнутри и НЕ ОТКРЫВАЮТ.

КРИЧУ! МЫ НАКОНЕЦ ХОТИМ, ЧТОБЫ ОНИ ОТКРЫЛИ ЭТУ ДВЕРЬ, И ОНИ НЕ ОТКРЫВАЮТ!

Ладно, операция всё же была выполнена успешно.

Что ж, мы ещё раз проверили, в квартире никого. Теперь собаки внутри. Кот тоже. А всё моё психическое здоровье держится на этой верёвочке, привязанной соседом.

На этом безумная суббота нашего героя подошла к концу, а домой вернулся сосед по квартире, который сменил его на боевом посту. Вскоре пришли и хозяева животных.