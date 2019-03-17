Откровенное селфи: Лобода показала изменившуюся после родов фигуру

Несколько недель назад Лобода весело отрывалась на отдыхе в Дубае, где её заметили в компании молодого француза. Но теперь у артистки снова начались трудовые будни, которые она разбавила горячим селфи из ванной.

Светлана снялась в чёрном бюстгальтере и джинсах с расстегнутой ширинкой. Готовящаяся ко сну звезда пожелала подписчикам доброго утра из-за разницы в часовых поясах: "Доброе утро, но для нас доброй ночи".

Светлана Лобода ФОТО: Instagram

Правда, поклонники не поняли, что она хотела этим снимком. Часть из них сочла откровенное фото похабным. Кто-то пошутил, что у певицы просто не застегиваются штаны из-за лишних кило. А вот некоторые, наоборот, отметили, что мама двух детей после вторых родов выглядит очень достойно.