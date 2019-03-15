13-летняя звезда сериала «Закрытая школа» пыталась покончить с собой

Как сообщают telegram-каналы, исполнительница роли Вали Спиридоновой в детстве в сериале «Закрытая школа» поссорилась со своими друзьями, которые даже удалили ее из «друзей».

Девочка рассказала о ссоре маме, а ночью ее вдруг стало тошнить. Сообщается, что из-за разрыва с подругами Полина решилась на суицид, но, к счастью, попытка оказалась неудачной. Сейчас девочку уже выписали из больницы, теперь она будет наблюдаться у психолога.