Пт, 15.03.2019
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13-летняя звезда сериала «Закрытая школа» пыталась покончить с собой

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ФОТО: скриншот

13-летняя актриса Полина Уварова пыталась покончить с собой из-за «друзей» во «Вконтакте». 

Как сообщают telegram-каналы, исполнительница роли Вали Спиридоновой в детстве в сериале «Закрытая школа» поссорилась со своими друзьями, которые даже удалили ее из «друзей».

ФОТО: скриншот

Девочка рассказала о ссоре маме, а ночью ее вдруг стало тошнить. Сообщается, что из-за разрыва с подругами Полина решилась на суицид, но, к счастью, попытка оказалась неудачной. Сейчас девочку уже выписали из больницы, теперь она будет наблюдаться у психолога.

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