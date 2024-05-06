ВИДЕО Зрители жестоко высмеяли известную американскую звезду и модель во время ее выхода на сцену

Ким Кардашьян стала гостем шоу Тома Брэди, которое состоялось в рамках шоу Netflix Is a Joke Fest в Инглвуде в Лос-Анджелесе. Ким появилась на мероприятии в новом образе: с платиновыми волосами и в эффектном черном платье. Но стильный образ ей не помог. Когда Кардашьян поднялась на сцену с бокалом шампанского в руке, толпа принялась ее освистывать.

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» растерялась и на несколько мгновений возникла неловкая пауза. После этого она попыталась переключить внимание на 44-летнего ведущего Кевина Харта. «Я знаю, что многие люди высмеивают твой рост», - сказала Ким, Кевин ее поддержал, пытаясь утихомирить толпу, но это им удалось не сразу.

They're booing Kim Kardashian pic.twitter.com/bJyHRUAaNY — CJ Fogler account may or may not be notable (@cjzero) May 6, 2024

В конце концов Ким продолжила, намекнув на слухи о романе с Томом Брэди, которые возникли после того, как их пути пересеклись на вечеринке 4 июля прошлого года в Хэмптонсе.

«Я действительно здесь сегодня вечером из-за Тома. Я не собиралась приходить, но, поскольку я здесь не как пара Тома, это был хороший повод, чтобы прийти», - сообщила Кардашьян.

Ким даже пошутила по поводу своего скандального секс-видео 2007 года с Рэем Джеем.