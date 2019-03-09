Галкин рассказал, как часто ругается с Пугачевой и кто первым идет на примирение

Юморист Максим Галкин, который растрогал юзеров утренним пением Пугачевой с дочерью, рассказал о ссорах с Примадонной.

По словам Галкина, они с Аллой Борисовной практически никогда не ругаются. Хотя, вспомнил одну историю.

"У нас была одна ссора в году 2002-м, возможно. Такая ссора, что типа полдня не разговаривали. Ну, может, еще одна ...", - вспомнил Галкин, пишет kp.ru.

Также Максим рассказал, что он всегда идет первым мириться. Тем не менее, поделился шоумен, Алла Борисовна всегда ведет себя как мудрая женщина и делает его главным в семье. Однако артист все же сомневается, у кого из них в семье эта привилегия.