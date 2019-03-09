Сб, 9.03.2019
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Галкин рассказал, как часто ругается с Пугачевой и кто первым идет на примирение
ФОТО!

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Максим Галкин и Алла Пугачева

ФОТО: Instagram

Кроме того, шоумен признался, кто в их семье главный. 

Юморист Максим Галкин, который растрогал юзеров утренним пением Пугачевой с дочерью, рассказал о ссорах с Примадонной.

По словам Галкина, они с Аллой Борисовной практически никогда не ругаются. Хотя, вспомнил одну историю.

"У нас была одна ссора в году 2002-м, возможно. Такая ссора, что типа полдня не разговаривали. Ну, может, еще одна ...", - вспомнил Галкин, пишет kp.ru.

Также Максим рассказал, что он всегда идет первым мириться. Тем не менее, поделился шоумен, Алла Борисовна всегда ведет себя как мудрая женщина и делает его главным в семье. Однако артист все же сомневается, у кого из них в семье эта привилегия.

"Она, наверное ... Вот, стал уже сомневаться. Ведь с умной женщиной не поймешь! Когда к нам приходят гости, Алла всегда сажает меня во главе стола и всегда подчеркивает, что я хозяин дома ...", - прокомментировал шоумен.

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