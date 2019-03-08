Видео: у протыкающего женщин иллюзиониста Борща возникли сложности на российско-эстонской границе

Популярный в России и за рубежом фокусник-иллюзионист Роман Борщ приехал удивлять Прибалтику. Уже завтра он выступит в Риге, а сегодня буквально на часок заехал в Таллинн лишь для того, чтобы в студии Limon LIVE поздравить всех женщин Эстонии с прекрасным праздником 8 марта!

Иллюзионист Роман Борщ в студии Limon LIVE ФОТО: Konstantin Sednev

Роман Борщ уверен, что жизнь полна чудес, надо лишь только уметь их замечать! В студии Limon LIVE экстравагантный гость показал ведущим Свете и Эдгару несколько своих походных фокусов. К сожалению, провезти через границу напарника Рома Борща – Белого Кролика, возможности не оказалось, а ассистентки иллюзиониста, которых на сцене он поднимает в воздух, протыкает шпагами и творит с ними еще бог весть что, в студию тоже прийти не смогли. «Летают сейчас где-то над вашей столицей», – пошутил сам Борщ.

ФОТО: Konstantin Sednev

Зато Роман нашел прекрасные слова поздравления для всех-всех жительниц Эстонии, а также привел в замешательство ведущих программы парочкой веселых фокусов.

А мы присоединяемся к Роману и желаем всей-всей прекрасной половине Эстонии отличного праздничного вечера!

С 8 марта, самые прекрасные! Не ждите чудес, чудите сами! И бегите, бегите от скептиков, нытиков и пессимистов. Они рушат ожидание и веру в чудеса!