Чт, 21.02.2019
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Рэпер избил фанатов на концерте «за назойливость»

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Вечеринка в ночном клубе. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Club Hollywood

Поклонники исполнители решили пообщаться с ним после концерта, но в ответ получили грубость и лишились телефонов.

В Новокузнецке задержан рэпер, который напал на своих фанатов и отобрал у них мобильные телефоны, сообщает Интерфакс. Пресс-центр главного управления МВД РФ по Кемеровской области поясняет: два молодых человека поехали в клуб на выступление исполнителя. После концерта они решили пообщаться с кумиром лично, но это разозлило музыканта, и он набросился на молодых людей. Рэпер несколько раз ударил их, а потом забрал мобильные телефоны и две тысячи рублей, сообщает 5-tv.ru.

Правоохранители, узнав сценический псевдоним исполнителя, провели опрос в рэп-кругах Новокузнецка и задержали 19-летнего музыканта. Сейчас в отношении дебошира возбуждены два уголовных дело по статье «грабеж», он полностью признал свою вину и рассказал полиции, что ограбил фанатов наказание за назойливость.

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