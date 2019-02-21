Рэпер избил фанатов на концерте «за назойливость»

В Новокузнецке задержан рэпер, который напал на своих фанатов и отобрал у них мобильные телефоны, сообщает Интерфакс. Пресс-центр главного управления МВД РФ по Кемеровской области поясняет: два молодых человека поехали в клуб на выступление исполнителя. После концерта они решили пообщаться с кумиром лично, но это разозлило музыканта, и он набросился на молодых людей. Рэпер несколько раз ударил их, а потом забрал мобильные телефоны и две тысячи рублей, сообщает 5-tv.ru.