Ср, 20.02.2019
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Видео: заскучавший пилот нарисовал в небе непристойность

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Пилот. Фото иллюстративное

ФОТО: Wong Maye-E/AP

Австралийский летчик построил траекторию полета в форме мужских половых органов.

Курьезный случай произошел в небе над Южной Австралией. Заскучавший пилот принялся за создание пикантных рисунков, пишет 5-tv.ru.

На первый взгляд ничего компрометирующего в передвижениях воздушного судна не видно. Однако, если отследить маршрут пилота на радарах, становится видно, что самолет «нарисовал» в воздухе схематичное изображение двух мужских половых органов, сопроводив их надписью «I’m bored», что переводится — «мне скучно». Известно, что в своеобразных художествах был задействован борт Diamond Star, числящийся за компанией Flight Training Adelaide.

Впрочем, наказание за такую шутку вряд ли последует — представитель Управления безопасности гражданской авиации, комментируя ситуацию, отметил, что при соблюдении всех правил полета, траектория может быть какой угодно.

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