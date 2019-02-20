Видео: заскучавший пилот нарисовал в небе непристойность

Австралийский летчик построил траекторию полета в форме мужских половых органов.
Курьезный случай произошел в небе над Южной Австралией. Заскучавший пилот принялся за создание пикантных рисунков, пишет 5-tv.ru.
На первый взгляд ничего компрометирующего в передвижениях воздушного судна не видно. Однако, если отследить маршрут пилота на радарах, становится видно, что самолет «нарисовал» в воздухе схематичное изображение двух мужских половых органов, сопроводив их надписью «I’m bored», что переводится — «мне скучно». Известно, что в своеобразных художествах был задействован борт Diamond Star, числящийся за компанией Flight Training Adelaide.
Впрочем, наказание за такую шутку вряд ли последует — представитель Управления безопасности гражданской авиации, комментируя ситуацию, отметил, что при соблюдении всех правил полета, траектория может быть какой угодно.
“I’m bored”: Cheeky pilot gets ‘creative’ on a test flight over South Australia. Report in 7 News at 4pm and 6pm. #7News pic.twitter.com/8zOMffuUpi— 7 News Adelaide (@7NewsAdelaide) 20 февраля 2019 г.