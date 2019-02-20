Видео: заскучавший пилот нарисовал в небе непристойность

На первый взгляд ничего компрометирующего в передвижениях воздушного судна не видно. Однако, если отследить маршрут пилота на радарах, становится видно, что самолет «нарисовал» в воздухе схематичное изображение двух мужских половых органов, сопроводив их надписью «I’m bored», что переводится — «мне скучно». Известно, что в своеобразных художествах был задействован борт Diamond Star, числящийся за компанией Flight Training Adelaide.