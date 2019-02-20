Тайные кнопочки, или Главные эpoгенные зоны знаков Зодиака
Эpoгенные зоны - это участки тела, при правильной стимуляции которых человек может возбyдиться. И зоны эти очень чувствительны, а потому - уязвимы. Так что уговор: мы раскрываем вам интимные секретикки, а вы, пожалуйста, пользуетесь этим, но осторожно - без фанатизма...
Овен: голова, лицо и волосы
Вашему партнеру-Овну нужна совсем легкая стимуляция, чтобы его страстная натура пробудилась и была готова к новым приключениям. Если же вам будет этого недостаточно,
попробуйте нежно прикоснуться к его волосам и прошептать ему на ушко что-то cекcуальное, чтобы он ощутил ваше горячее дыхание. Или поцеловать его уши.
В большинстве случаев это отлично срабатывает.
Телец: шея
Планета-покровитель Тельца - Венера. Как правило, представители этого знака Зодиака - cтрастные и выносливые любовники. Им необходима любовь и как ее продолжение - секс, поэтому они очень легко заводятся. Хотим предупредить об одном: всегда будьте готовы к последствиям, если захотите простимулировать эpoгенные зоны Тельца.
Попробуйте нежно ласкать и целовать его (ее) в шею, желательно не как в "Дневниках вампира". Шея - самая главная эpoгенная зона представителей этого знака Зодиака.
Близнецы: руки и плечи
Планета-покровитель Близнецов - Меркурий. Представители этого знака Зодиака мудрые, остроумные и немного игривые. Они хотят постоянно пробовать что-то новое, и их заводят разговоры. Если вам понадобится дополнительная помощь, попробуйте целовать их руки, ласкать пальцы или массировать плечи.
Рак: грудь и живот
За миленьким личиком представителей этого знака Зодиака скрывается целый океан эмоций.
На эмоциональное состояние Раков влияет Луна. Вы можете заметить, что им иногда хочется нежности, а иногда - грубости - в зависимости от лунной фазы.
Попробуйте нежно прикоснуться к груди Рака или же поиграть с его соcками - это пробудит в нем внутреннюю энергию.
Лев: грудь и спина
Короли и королевы среди всех знаков Зодиака любят производить впечатление любовников, способных на все, и поэтому будут экспериментировать с потребностями своих партнеров. От нежности до БДСМ - они пробуют все, чтобы оказаться в центре внимания, и в большинстве случаев им это удается.
Чтобы завести Льва, попробуйте сделать ему массаж спины или же провести по ней ногтями, слегка царапая (только не переусердствуйте!).
Нажимайте на нужные кнопки и проверьте, получится ли у вас приручить хищника.
Дева: живот, нервная система
Девы могут вести себя как святоши, но все не же судите о книге по обложке. В силу двойственности своей натуры они могут быть либо очень развратными, либо ощущать вину за свои желания.
Представители этого знака любят строить из себя недотрог, но если вы нежно прикоснетесь к их талии, это заставить их сердце биться чаще и открыться вам.
Грязные словечки также помогут разбудить их истинную cтрастную натуру.
Весы: поясница
Как дети Венеры, богини любви, Весы очень легко заводятся. Тем не менее вам следует придерживаться определенных правил, по крайней мере в начале. Представители этого знака должны для начала почувствовать себя в безопасности. Их наиболее чувствительные зоны - поясница и попа. Можете попробовать сделать массаж этих зон, но только двумя руками, ведь для Весов главное баланс.
Скорпион: пoлoвые органы и пpoстата
Нет нужды представлять Скорпионов, поскольку все, даже те, кто не силен в астрологии, знают, что они самые чувствительные из всех знаков Зодиака. Таким образом, можно догадаться, что Скорпионы очень быстро возбуждаются.
Это может прозвучать глупо, но именно пoлoвые органы - их красная кнопка, при нажатии на которую вырывается наружу вся их чувственная энергия.
Стрелец: бедра
Из-за своей тяги к приключениям Стрельцы любят воплощать свои фантазии в реальность, что делает их довольно опытными. Чтобы завести представителя этого знака Зодиака, попробуйте ласкать его бедра и ягодицы или же помассировать их. Особенно чувствительна у Стрельцов внутренняя поверхность бедра, при прикосновении к которой они легко заводятся.
Козерог: кости, суставы (особенно зона возле колен) и весь скелет (включая зубы)
Козероги довольно консервативные личности, но в то же время нежные и чувственные. Этот внутренний конфликт становится настолько очевидным, что вам хочется просто обнять их и помочь обрести гармонию.
Положите свою руку им на колени, немного задержитесь там, а затем поласкайте обратную сторону колена. Да, это не шутки, обратная сторона колена - слабое место Козерогов.
Поздравляем, вам только что достался сильный любовник.
Водолей: голень и щиколотка
Необычность Водолеев заставить вас почувствовать себя так, словно вы флиртуете и занимаетесь любовью с кем-то из другой Вселенной. Чтобы их возбудить - а сделать это не так уж и сложно, - попробуйте нежно прикоснуться к их щиколоткам (необычная зона, не так ли?) и помассируйте им икроножные мышцы. Это заставит их сердце биться чаще и даст положительный результат.
Рыбы: ступни и пальцы ног
Рыбы - загадочные создания, которые удивят вас своей реакцией и способом мышления. Они вовсе не пытаются что-то скрыть, просто мы до конца так и не поймем их природу. Их можно возбyдить довольно необычным способом: помассировать ступни, используя лосьон для тела или же горячую воду.
Эpoгенные зоны представителей этого знака такие же необычные, как и они сами. Их пальцы ног словно клавиши пианино - нажимайте на них и играйте невероятную музыку.
Перевод статьи What Turns You On - According To Your Zodiac Sign via Клубер.
Отредактировано и дополнено Русским TVNET.