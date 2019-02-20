Тайные кнопочки, или Главные эpoгенные зоны знаков Зодиака

Овен: голова, лицо и волосы

Вашему партнеру-Овну нужна совсем легкая стимуляция, чтобы его страстная натура пробудилась и была готова к новым приключениям. Если же вам будет этого недостаточно,

попробуйте нежно прикоснуться к его волосам и прошептать ему на ушко что-то cекcуальное, чтобы он ощутил ваше горячее дыхание. Или поцеловать его уши.

В большинстве случаев это отлично срабатывает.

Телец: шея

Планета-покровитель Тельца - Венера. Как правило, представители этого знака Зодиака - cтрастные и выносливые любовники. Им необходима любовь и как ее продолжение - секс, поэтому они очень легко заводятся. Хотим предупредить об одном: всегда будьте готовы к последствиям, если захотите простимулировать эpoгенные зоны Тельца.

Попробуйте нежно ласкать и целовать его (ее) в шею, желательно не как в "Дневниках вампира". Шея - самая главная эpoгенная зона представителей этого знака Зодиака.

Близнецы: руки и плечи

Планета-покровитель Близнецов - Меркурий. Представители этого знака Зодиака мудрые, остроумные и немного игривые. Они хотят постоянно пробовать что-то новое, и их заводят разговоры. Если вам понадобится дополнительная помощь, попробуйте целовать их руки, ласкать пальцы или массировать плечи.

Рак: грудь и живот

За миленьким личиком представителей этого знака Зодиака скрывается целый океан эмоций.

На эмоциональное состояние Раков влияет Луна. Вы можете заметить, что им иногда хочется нежности, а иногда - грубости - в зависимости от лунной фазы.

Попробуйте нежно прикоснуться к груди Рака или же поиграть с его соcками - это пробудит в нем внутреннюю энергию.

Лев: грудь и спина

Короли и королевы среди всех знаков Зодиака любят производить впечатление любовников, способных на все, и поэтому будут экспериментировать с потребностями своих партнеров. От нежности до БДСМ - они пробуют все, чтобы оказаться в центре внимания, и в большинстве случаев им это удается.

Чтобы завести Льва, попробуйте сделать ему массаж спины или же провести по ней ногтями, слегка царапая (только не переусердствуйте!).

Нажимайте на нужные кнопки и проверьте, получится ли у вас приручить хищника.

Дева: живот, нервная система

Девы могут вести себя как святоши, но все не же судите о книге по обложке. В силу двойственности своей натуры они могут быть либо очень развратными, либо ощущать вину за свои желания.

Представители этого знака любят строить из себя недотрог, но если вы нежно прикоснетесь к их талии, это заставить их сердце биться чаще и открыться вам.

Грязные словечки также помогут разбудить их истинную cтрастную натуру.

Весы: поясница