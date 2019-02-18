Вт, 19.02.2019
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Известный рэпер умер в возрасте 29 лет

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Поминальная свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

Рэпер Саша Скул, прославившийся участие в интернет-шоу Versus Battle, скончался в Москве. Музыканту было всего 29 лет. Точная причина смерти молодого человека не называется, пишет Экспресс газета.

Сообщение о кончине рэпера появилось на его официальной странице в соцсети. Там говорится, что сердце Саши перестало биться в понедельник, 18 февраля, в районе полудня. При этом администратор группы, опубликовавший новость, ограничился лишь этим сухим заявлением, не уточняя подробностей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Поклонники рэпера в шоке от его скоропостижной кончины и уже публикуют в соцсети слова соболезнования. Кроме того фанаты обнаружили на странице артиста пророческое сообщение. Так, 10 февраля Саша рассказал, что побывал в церкви, где увидел довольно странную сцену: пьяный мужчина не удержался на ногах перед иконами и разбил голову. Скул посчитал, что случившееся было «знамением ему», но на тот момент не понял, что бы это значило.

Напомним, Саша Скул состоял в группе «Бухенвальд Флава» и не раз сражался в баттлах в «Версусе». Настоящее имя музыканта Тагир Маджулов. Рэпер занимался и сольным творчеством: его последний альбом «Песни про вас» вышел в сентябре прошлого года.

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