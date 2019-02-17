Скрылась с места ДТП: участница шоу «Голос» насмерть сбила человека в Москве

На Ленинградском шоссе на севере Москвы автомобиль BMW X6 сбил водителя такси, который вышел из машины на проезжую часть, чтобы осмотреть сломавшийся автомобиль. Виновница ДТП попыталась скрыться с места аварии, однако она была задержана менее чем через час.