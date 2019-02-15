«Они скоро все помрут»: Алексей Кортнев грубо отозвался о фанатах Пугачевой и Баскова

Говоря о современной музыке, артист похвалил нынешних кумиров молодежи - Оксимирона, Хаски, Монеточку. По его словам, их песни являются сложными для восприятия, но это не мешает им быть суперпопулярными у молодежи. При этом он высмеял фанатов мэтров отечественной эстрады.

«Приход в Россию такой большой и заслуженной популярности рэпа показывает нам, что люди склонны слушать очень сложные формы. Это говорит о том, что с мозгами у молодых все в порядке. Не в порядке у тех, кому 40-50, и они продолжают слушать Пугачеву с Басковым. С ними, конечно, беда. Но они скоро все помрут, так что ничего страшного», - сказал он.