«Они скоро все помрут»: Алексей Кортнев грубо отозвался о фанатах Пугачевой и Баскова

Известный музыкант и лидер группы «Несчастный случай» 52-летний Алексей Контнев оскорбил поклонников Аллы Пугачевой и Николая Баскова в интервью «Вокруг ТВ».
Говоря о современной музыке, артист похвалил нынешних кумиров молодежи - Оксимирона, Хаски, Монеточку. По его словам, их песни являются сложными для восприятия, но это не мешает им быть суперпопулярными у молодежи. При этом он высмеял фанатов мэтров отечественной эстрады.
«Приход в Россию такой большой и заслуженной популярности рэпа показывает нам, что люди склонны слушать очень сложные формы. Это говорит о том, что с мозгами у молодых все в порядке. Не в порядке у тех, кому 40-50, и они продолжают слушать Пугачеву с Басковым. С ними, конечно, беда. Но они скоро все помрут, так что ничего страшного», - сказал он.
Кортнев отметил, что лично ему в современной музыке больше всего импонируют молодые женщины. Среди коллективов, которые ему симпатичны, музыкант назвал «Обе две», Монеточка, «Муха», «Серебряная свадьба».
«Не думаю, что современная музыка идет в сторону упрощения, она просто разнообразная. Сейчас выбора гораздо больше, чем, например, 20 лет назад», - подчеркнул он.