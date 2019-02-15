Пт, 15.02.2019
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Оголившаяся Брежнева в наморднике взбудоражила Сеть
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Вера Брежнева

ФОТО: Instagram

Вера Брежнева считается одной из самых привлекательных исполнительниц российской и украинской эстрады. Она регулярно демонстрирует свои прелести, однако новое фото певицы стало настоящей сенсацией.

"Любите друг друга!" – призвала Вера Брежнева, опубликовав свою фотографию в Instagram. Так называется ее новая музыкальная композиция. Певица показала черно-белый снимок, на котором запечатлена без одежды, зато в необычной маске. Почему-то многие сравнили ее с намордником, однако большинству кадр пришелся по вкусу.

Чуть позже Вера Брежнева разместила видео, на котором также предстала в этом необычном образе. "Для меня это больше, чем песня. Именно поэтому видео получилось больше, чем клип. Любовь – волшебство, которое есть в каждом. Люди, любите друг друга!" – подписала она ролик.

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