Вс, 10.02.2019
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  • Богиня! Брежнева очаровала поклонников роскошной фигурой

Богиня! Брежнева очаровала поклонников роскошной фигурой

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Вера Брежнева

ФОТО: Instagram

Поп-певица опубликовала новые снимки с отдыха на Мальдивских островах. Поклонники Веры Брежневой пришли в восторг от ее подтянутой фигуры, пишет Дни.ру.

На фотографиях звезда позирует в черном купальнике и длинной белой юбке. В подписи к посту певица рассказала, что после возвращения домой она стала все чаще скучать по солнцу и теплому океану. В конце Вера Брежневапоинтересовалась у своих подписчиков, какую погоду они больше всего любят.

"Еще немного поскучаю по солнцу и океану... Я теплолюбивый человек и мне практически не бывает летом жарко. Зато зимой всегда холодною.. А вы что легче переносите? Жару или холод?", – написала в своем Instagram звезда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Многие подписчики поделились своим мнением. "Легче переношу жару летом. А зима для меня – самое нелюбимое время года", "Я, как петербуржец, больше всего люблю солнце! Пусть будет тепло на земле!", "Люблю холод. Можно пойти куда-нибудь и погреться. А если жарко, то трудно найти прохладное место", "Ни жару, ни холод. Прохладу и солнце не переношу. Люблю умеренную температуру", – отмечали они.

Остальные пользователей принялись хвалить летний образ Веры Брежневой. "Сногсшибательная русалка", "Красавица", "Шикарная", "Худенькая такая", "Самая красивая женщина на свете", "Какая фигура", "Богиня", "Сексуальная и обворожительная!" – писали очарованные комментаторы. 

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