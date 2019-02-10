Богиня! Брежнева очаровала поклонников роскошной фигурой

На фотографиях звезда позирует в черном купальнике и длинной белой юбке. В подписи к посту певица рассказала, что после возвращения домой она стала все чаще скучать по солнцу и теплому океану. В конце Вера Брежневапоинтересовалась у своих подписчиков, какую погоду они больше всего любят.

"Еще немного поскучаю по солнцу и океану... Я теплолюбивый человек и мне практически не бывает летом жарко. Зато зимой всегда холодною.. А вы что легче переносите? Жару или холод?", – написала в своем Instagram звезда.

Многие подписчики поделились своим мнением. "Легче переношу жару летом. А зима для меня – самое нелюбимое время года", "Я, как петербуржец, больше всего люблю солнце! Пусть будет тепло на земле!", "Люблю холод. Можно пойти куда-нибудь и погреться. А если жарко, то трудно найти прохладное место", "Ни жару, ни холод. Прохладу и солнце не переношу. Люблю умеренную температуру", – отмечали они.