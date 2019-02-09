«Я устала»: Хлебникова вышла в свет после смерти мужа

"Та боль еще очень ярка, я не готова широко об этом говорить. Антон заслуживает, чтобы я рассказала о нем больше", – рассказала Хлебникова со слезами на глазах. Артистка добавила, что супруг делал для нее все, что мог, и был чрезвычайно талантливым человеком.

Кроме того, знаменитость объяснила, почему она перестала появляться на телевидении. По ее словам, причина кроется в ряде перенесенных ею стоматологических операций. "У меня просто не было сил на то, чтобы я работала в кадре. Мне не нравилось то, как я выгляжу, поэтому я отказалась от интервью. Но сейчас я поняла, что пора выходить в люди. Это заняло порядка пяти лет, тяжелые операции", – заверила артистка.