Пт, 8.02.2019
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  • Очень сексуально! Ким Кардашян похвасталась аппетитной фигурой в облегающем платье

Очень сексуально! Ким Кардашян похвасталась аппетитной фигурой в облегающем платье

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Kim Kardashian

ФОТО: Philip Vaughan / ZUMAPRESS.com

6 февраля в нью-йоркском клубе Cipriani’s Wall Street собрались сливки американского шоу-бизнеса. 

Мероприятие славится своим размахом: голливудские звезды и супермодели демонстрируют эффектные наряды и бриллианты, шампанское льется рекой, а для гостей выступают знаменитые артисты. Не пропустила его и светская львица Ким Кардашян. 

ФОТО: DDNY/Broadimage / DDNY/Broadimage

Ким в очередной раз сделала выбор в пользу глубокого декольте и экстремального разреза. Отметим, дополнила платье Ким прозрачными босоножками и обошлась без аксессуаров. 

Несмотря на то что Ким Кардашян появилась в платье от Versace, образ звезды не пришелся по душе публике. Пользователи сети отметили, что невесомая ткань и столь глубокое декольте невыгодно подчеркнули пышную грудь 38-летней звезды. 

А уже на следующий день, 7 февраля, фотографы подловили светскую львицу, когда она покидала отель, чтобы направиться на съемки телешоу.

ФОТО: Philip Vaughan / ZUMAPRESS.com

Для записи в студии Ким выбрала куда более сдержанный образ, чем днем ранее, что, в прочем, не помешало ей вызвать восторг у фанатов. 

ФОТО: Philip Vaughan / ZUMAPRESS.com

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