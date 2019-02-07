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  • Жена Децла оставила на его могиле сверток

Жена Децла оставила на его могиле сверток

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MOSCOW, RUSSIA  FEBRUARY 6, 2019: The grave of the late Russian hip-hop artist Kirill Tolmatsky aka Detsl at the Pyatnitskoye cemetery. Vyacheslav Prokofyev/TASS

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Супруга рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, оставила на его могиле несколько предметов, пишет «Московский комсомолец».

Юлия Толмацкая положила на могилу певца очки, браслет, открытку и загадочный сверток.

Прощание с Децлом состоялось в Центральной клинической больнице в Москве, в ней приняли участие родственники певца и сотни его поклонников. По окончании церемонии они выстроились в живой коридор и проводили гроб с телом артиста громкими аплодисментами.

Напомним, Кирилл Толмацкий умер 3 февраля в Ижевске после выступления на частной вечеринке. Предварительной причиной смерти 35-летнего певца названа сердечная патология. Об этом сообщает Рамблер. Далее: https://news.rambler.ru/starlife/41681510/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

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