Опубликовано последнее интервью с рэпером Децлом
Рэпер Кирилл Толмацкий (более известный под псевдонимом Децл, впоследствии Le Truk) за неделю до своей смерти дал интервью российскому каналу «Муз-ТВ». Полная версия беседы выложена в YouTube-аккаунте телеканала.
Исполнитель рассказал о своих слушателях, творческом пути, любви, женщинах, конфликтах с коллегами и отношении к современным музыкантам. В частности, Децл раскритиковал Элджея за тексты и стиль жизни, который, по его мнению, не способствует долголетию.
Также рэпер признался, что ему стыдно за некоторые моменты своей биографии. «Я не готов лицемерить. А в шоу-бизнесе это важный момент. Особенно если ты собираешься в топы. Там надо улыбаться, лицемерить. Это не мой стиль», — сказал Децл.
Что касается любви, то, по словам Толмацкого, для него в первую очередь это ответственность, а не «поцелуйчики и тому подобное».
«Взрослая любовь — это в первую очередь ответственность. Когда ты любишь человека, ты к нему в любой ситуации относишься ответственно. Ты не можешь любимой маме или папе отказать в их просьбе», — поделился музыкант.
Музыкант также выразил уверенность, что его фанаты будут верны ему до конца. По мнению Децла, основная часть его поклонников — это люди от 30 до 40.
«Те слушатели, которые сейчас меня слушают, — они очень преданные. Они будут меня слушать и через 10 лет, и через 20 лет, и я уверен, я их не потеряю».
Кроме того, Толмацкий уверен, что любой запрет сладок, особенно для молодежи, и посоветовал «больше разрешать, меньше запрещать».
О смерти артиста стало известно утром 3 февраля. Предварительный диагноз — смерть в связи с сердечной патологией. При этом медики не исключают влияние на сердечную деятельность посторонних веществ.