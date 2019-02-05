Опубликовано последнее интервью с рэпером Децлом

Исполнитель рассказал о своих слушателях, творческом пути, любви, женщинах, конфликтах с коллегами и отношении к современным музыкантам. В частности, Децл раскритиковал Элджея за тексты и стиль жизни, который, по его мнению, не способствует долголетию.

Также рэпер признался, что ему стыдно за некоторые моменты своей биографии. «Я не готов лицемерить. А в шоу-бизнесе это важный момент. Особенно если ты собираешься в топы. Там надо улыбаться, лицемерить. Это не мой стиль», — сказал Децл.

Что касается любви, то, по словам Толмацкого, для него в первую очередь это ответственность, а не «поцелуйчики и тому подобное».

«Взрослая любовь — это в первую очередь ответственность. Когда ты любишь человека, ты к нему в любой ситуации относишься ответственно. Ты не можешь любимой маме или папе отказать в их просьбе», — поделился музыкант.

Музыкант также выразил уверенность, что его фанаты будут верны ему до конца. По мнению Децла, основная часть его поклонников — это люди от 30 до 40.

«Те слушатели, которые сейчас меня слушают, — они очень преданные. Они будут меня слушать и через 10 лет, и через 20 лет, и я уверен, я их не потеряю».

Кроме того, Толмацкий уверен, что любой запрет сладок, особенно для молодежи, и посоветовал «больше разрешать, меньше запрещать».