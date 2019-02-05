«Вылитая Бузова!»: Лера Кудрявцева опубликовала редкое фото 25-летней давности

На фотографии 47-летняя ведущая позирует вместе с актером Гошей Куценко во время съемок телепрограммы «Партийная Zona» для канала ТВ-6.

«1994 год, ТВ-6, »Партийная Zona«», - подписала снимок звезда.

Напомним, что речь идет о телевизионной дискотеке в прямом эфире канала Муз-ТВ с выступлениями популярных российских звезд.