«Вылитая Бузова!»: Лера Кудрявцева опубликовала редкое фото 25-летней давности

Российская телеведущая Лера Кудрявцева разместила в соцсетях архивный снимок 25-летней давности.
На фотографии 47-летняя ведущая позирует вместе с актером Гошей Куценко во время съемок телепрограммы «Партийная Zona» для канала ТВ-6.
«1994 год, ТВ-6, »Партийная Zona«», - подписала снимок звезда.
Напомним, что речь идет о телевизионной дискотеке в прямом эфире канала Муз-ТВ с выступлениями популярных российских звезд.
Подписчики поспешили написать комплименты телезвезде, многие заметили, что Лера на фото очень похожа на Ольгу Бузову. А вы что думаете?