У посетителя ресторана загорелись штаны

Пользователь Twitter Пэт Такни опубликовал видео конфликта посетителя ресторана с охраной, На запись, снятую в американской Филадельфии, попало окончание спора мужчины, имя которого неизвестно, и двух охранников ресторана Jim’s Steaks. Один из участников потасовки пустил в ход электрошокер, и штаны потерпевшего внезапно оказались охвачены огнем.

Как рассказал Такни Fox29, клиент засиделся в заведении и отказывался уходить, так что в итоге охране пришлось выдворять его силой. Видео стартует с момента, когда посетитель ресторана уже пытается встать с дороги, а один из охранников мешает ему это сделать.

Местная полиция пока воздерживается от комментариев, хоть и уже занимается расследованием инцидента. А директор Jim’s Steaks Кен Сильвер заявил, что ситуация на видео произошла уже после закрытия заведения. "Мы будем полностью сотрудничать с полицией Филадельфии по мере необходимости. Мы очень серьезно относимся к безопасности наших клиентов и сотрудников и при этом стараемся соответствовать самым высоким стандартам качества", – сказал он.