Юлия Барановская впервые прокомментировала встречу Андрея Аршавина с детьми

Почти семь лет прошло с момента скандального расставания Андрея Аршавина и Юлии Барановской. Телеведущая неоднократно заявляла, что бывший избранник не хочет видеться с детьми и не интересуется их проблемами. Однако в последнее время спортсмен решил исправиться. Он дважды за месяц встретился с наследниками, признавшись, что очень скучал по ним.
Как только первые фото Андрея с детьми появились в Сети, поклонники стали рассуждать о возможном воссоединении Аршавина и Барановской. Сама Юлия долго хранила молчание, но теперь решила прокомментировать перемены в поведении бывшего футболиста.
Две встречи Андрея с детьми вызвали огромный ажиотаж и почему-то повлекли за собой волну публикаций в СМИ о нашем возможном совместном будущем. Очень прошу всех успокоиться: наши отношения никак не изменились. Мой бывший муж возобновил общение только с детьми, ни о каком воссоединении нас как семьи, как мужчины и женщины речи не идет и идти не может. И я надеюсь, больше вопросов на эту тему не возникнет,
— подчеркнула Юлия.
Сейчас Барановская увлечена развитием телевизионной карьеры. Юлия вот уже много лет ведет программу «Мужское/Женское», а также часто посещает светские мероприятия. Ранее звезда намекала, что у нее появился любимый мужчина, но не стала называть его имя.
А вот личную жизнь Андрея Аршавина точно нельзя назвать безоблачной. Не так давно его супруга Алиса жаловалась на измены и равнодушие спортсмена. Она заявляла, что развелась со знаменитым форвардом, и сейчас они не общаются. Возможно, именно кризис в семье заставил футболиста пересмотреть взгляды на отношения с детьми от Барановской.