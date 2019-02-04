Юлия Барановская впервые прокомментировала встречу Андрея Аршавина с детьми

Две встречи Андрея с детьми вызвали огромный ажиотаж и почему-то повлекли за собой волну публикаций в СМИ о нашем возможном совместном будущем. Очень прошу всех успокоиться: наши отношения никак не изменились. Мой бывший муж возобновил общение только с детьми, ни о каком воссоединении нас как семьи, как мужчины и женщины речи не идет и идти не может. И я надеюсь, больше вопросов на эту тему не возникнет,