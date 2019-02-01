Ученые назвали самого богатого человека в истории

Учёные из Северо-Западного Университета в США выяснили, что самым богатым из когда-либо живших на земле людей был правитель империи Мали — Манса Муса. Как отмечает Live Science, Муса имел неограниченный доступ ко всем ресурсам своей империи и руководил добычей золота. Отмечается также, что золото Мали использовалось для чеканки динаров — самой "ходовой" валютой XIV века.

Ученые отмечают, что власть Мансы Мусы позволяла ему регулировать объемы и стоимость золота, из-за чего древний правитель обладал практически безграничной властью и мог покупать себе любые древние активы, будь то земли или скот. Личность самого богатого человека в истории мира стала известна публике в рамках демонстрации средневековой рукописи "Каталонский атлас", на которой образ древнего правителя изображён как центральная фигура композиции.