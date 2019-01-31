Чт, 31.01.2019
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  • Бомба! Вера Брежнева в купальнике перещеголяла жену миллиардера

Бомба! Вера Брежнева в купальнике перещеголяла жену миллиардера

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Вера Брежнева с подругой

ФОТО: Instagram

36-летняя певица отдыхает на Мальдивах в компании Лены Перминовой, пишет Eg.ru.

У Веры Брежневой есть всего пять дней, чтобы провести незабываемый отпуск в компании подруг, чем, собственно, певица и занимается. На Мальдивских островах она катается на велосипеде, купается, загорает, и, конечно, фотографируется в купальнике.

На одном из последних кадров экс-солистка «ВиаГры» и супруга Константина Меладзе позирует вместе с женой банкира Лебедева Леной Перминовой, девушки одеты в одинаковые по фасону, но разные по цвету купальники.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Даже в шикарном месте веселее вместе. Могу себе позволить красивую подругу? Как думаете?» — задала Брежнева провокационный вопрос подписчикам, а в ответ получила сотни комментариев с признаниями о том, что Вера на фото выглядит естественнее и краше Перминовой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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