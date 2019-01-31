Бомба! Вера Брежнева в купальнике перещеголяла жену миллиардера

У Веры Брежневой есть всего пять дней, чтобы провести незабываемый отпуск в компании подруг, чем, собственно, певица и занимается. На Мальдивских островах она катается на велосипеде, купается, загорает, и, конечно, фотографируется в купальнике.

На одном из последних кадров экс-солистка «ВиаГры» и супруга Константина Меладзе позирует вместе с женой банкира Лебедева Леной Перминовой, девушки одеты в одинаковые по фасону, но разные по цвету купальники.