Бомба! Вера Брежнева в купальнике перещеголяла жену миллиардера

У Веры Брежневой есть всего пять дней, чтобы провести незабываемый отпуск в компании подруг, чем, собственно, певица и занимается. На Мальдивских островах она катается на велосипеде, купается, загорает, и, конечно, фотографируется в купальнике.
На одном из последних кадров экс-солистка «ВиаГры» и супруга Константина Меладзе позирует вместе с женой банкира Лебедева Леной Перминовой, девушки одеты в одинаковые по фасону, но разные по цвету купальники.
«Даже в шикарном месте веселее вместе. Могу себе позволить красивую подругу? Как думаете?» — задала Брежнева провокационный вопрос подписчикам, а в ответ получила сотни комментариев с признаниями о том, что Вера на фото выглядит естественнее и краше Перминовой.