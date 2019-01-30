Иван Ургант покалечился в ДТП в США

По словам шоумена, находясь в Соединенных Штатах вместе со своей женой Натальей Кикнадзе и детьми, он решил показаться на велосипеде. Неожиданно ехавший перед ним на внедорожнике мужчина совершил опасный маневр и подрезал артиста, из-за чего тот рухнул на дорогу, передает TopNews.

В результате Иван получил серьезную травму руки, и теперь вынужден носить специальный фиксатор запястья.

«Мить, давай расскажем, как мы провели отпуск. У нас сейчас есть возможность поделиться своими интересными приключениями. Я вам хочу показать вещь, которую я ношу последние дни. Я купил ее в Америке. Представляешь, что произошло? Я ехал на велосипеде, американец меня подрезал на джипе. Вот меня предупреждали тысячу раз, а я не верил! Я упал и растянул руку», - признался телеведущий.

По его словам, его рука до сих пор доставляет ему неприятные ощущения. «Она до сих пор побаливает, поэтому я буду вести эту передачу через боль», - пожаловался он.