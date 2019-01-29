«Начала рыдать я, а не она!» С маленькой дочкой Леры Кудрявцевой произошла неприятность

Дочери телеведущей Леры Кудрявцевой Марии нет и полугода. Знаменитая мама страшно о ней беспокоится.
«Сегодня я поняла точно, что могу убить человека. За дочь. Люблю так, что сводит скулы и хочу съесть ее, – призналась Лера Кудрявцева на своей странице в Facebook. – А еще вчера она у меня за две секунды, пока я отвернулась, упала с кровати на пол».
Небольшое несчастье с малышкой довело Леру до белого каления. «Начала рыдать я, а не она. Короче, я невротик», – поставила себе неутешительный диагноз Кудрявцева. Она призналась, что долго плакала и не могла прийти в себя.
Напомним, что Лера Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова в 2013 году. Спустя пять лет у пары родилась дочь Мария. Причем уже через несколько недель ведущая вышла из декретного отпуска. Она призналась, что семья стала главной ценностью в жизни. Во время работы Кудрявцева часто общается с супругом и ребенком по видеочату. От первого брака у Леры есть 28-летний сын Жан, который недавно сделал ее бабушкой.