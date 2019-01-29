«Начала рыдать я, а не она!» С маленькой дочкой Леры Кудрявцевой произошла неприятность

«Сегодня я поняла точно, что могу убить человека. За дочь. Люблю так, что сводит скулы и хочу съесть ее, – призналась Лера Кудрявцева на своей странице в Facebook. – А еще вчера она у меня за две секунды, пока я отвернулась, упала с кровати на пол».

Небольшое несчастье с малышкой довело Леру до белого каления. «Начала рыдать я, а не она. Короче, я невротик», – поставила себе неутешительный диагноз Кудрявцева. Она призналась, что долго плакала и не могла прийти в себя.