Вт, 29.01.2019
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«Кусаюсь!» Ксения Собчак выложила фото себя на цепи

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Ксения Собчак

ФОТО: Instagram

В последнее время публикации Ксении Собчак вызывают неоднозначную реакцию ее подписчиков. На днях телеведущая опубликовала в своем Instagram очередное странное фото.

Недавно Ксения Собчак подверглась критике из-за провокационного фото на фоне православных книг. Фолловеры телеведущей оставили под публикацией немало негативных комментариев. На днях знаменитость поделилась в своем микроблоге новым неоднозначным снимком.

На опубликованной фотографии видно, как Ксения позирует в вечернем платье. При этом на шее у нее висит железная цепь. Столь странное фото Собчак дополнила не менее странной подписью: «На цепи. Кусаюсь» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). Многие фолловеры телеведущей раскритиковали ее пост. «Позорище!», «Скудоумие. Отписываюсь», «Ошейник глупости», — писали они.

Однако некоторые посчитали фото интересным. А вам, как кажется?

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