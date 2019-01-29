«Кусаюсь!» Ксения Собчак выложила фото себя на цепи

Недавно Ксения Собчак подверглась критике из-за провокационного фото на фоне православных книг. Фолловеры телеведущей оставили под публикацией немало негативных комментариев. На днях знаменитость поделилась в своем микроблоге новым неоднозначным снимком.

На опубликованной фотографии видно, как Ксения позирует в вечернем платье. При этом на шее у нее висит железная цепь. Столь странное фото Собчак дополнила не менее странной подписью: «На цепи. Кусаюсь» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). Многие фолловеры телеведущей раскритиковали ее пост. «Позорище!», «Скудоумие. Отписываюсь», «Ошейник глупости», — писали они.