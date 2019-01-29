Вт, 29.01.2019
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  • Легендарные Чиж & Со. отметят 25-летие в Таллинне. Выигрывайте билеты на концерт!

Легендарные Чиж & Со. отметят 25-летие в Таллинне. Выигрывайте билеты на концерт!

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ФОТО: Промо

Группе Чиж & Со. исполняется 25 лет! А уже скоро, 9 февраля, Чиж & Со. выступят в Таллинне, в клубе Rock Cafe.

2019 год ознаменуется масштабным турне приуроченным к юбилейной дате коллектива. Концерт обещает быть особенно интересным, ведь музыканты готовят программу, которая охватит весь творческий путь Сергея Чижа Чигракова. Многие композиции прозвучат живьем впервые, а также все нетленные хиты в интересных и порой неожиданных и свежих аранжировках.

Чиж и Компания - 25 лет! Такая вот вечная молодость!

Хотите выиграть билеты? Тогда участвуйте в розыгрыше! Уже 5 февраля мы выберем двух победителей, которые получат по два билета на руки! Для участия вам надо:

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Всем удачи!

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