Легендарные Чиж & Со. отметят 25-летие в Таллинне. Выигрывайте билеты на концерт!

2019 год ознаменуется масштабным турне приуроченным к юбилейной дате коллектива. Концерт обещает быть особенно интересным, ведь музыканты готовят программу, которая охватит весь творческий путь Сергея Чижа Чигракова. Многие композиции прозвучат живьем впервые, а также все нетленные хиты в интересных и порой неожиданных и свежих аранжировках.

Чиж и Компания - 25 лет! Такая вот вечная молодость!

Хотите выиграть билеты? Тогда участвуйте в розыгрыше! Уже 5 февраля мы выберем двух победителей, которые получат по два билета на руки! Для участия вам надо:

Поставить Like нашей страничке в Facebook, если вы не сделали этого ранее

Поделиться публикацией у себя в Facebook

И отметить в комментариях к данной публикации в Facebook друга, с кем вы хотели бы пойти!