Стала известна причина расставания Сергея Лазарева с любовником

Именно он помог певцу открыть кондитерскую для животных и ресторан Forest. Лазарев стал полностью доверять своему сожителю и брать его с собой на гастроли. Отдыхали они тоже вместе. Но недавно поползли слухи, что Дмитрия все чаще стали видеть с другим мужчиной – продюсером телеканала МУЗ ТВ. А Лазарев рядом и не появлялся. Многие решили, что кто-то из пары загулял, но осведомленные люди сообщили: «Измен не было. Могу развеять все сомнения и подтвердить догадки – чета Кузнецовых – Лазаревых рассталась из-за жесткого «кидалова на деньги». Дима морочил Сереже голову весь последний год. Сережа доверял ему все финансы. И в итоге потерял их», пишет 7d.org.ua.