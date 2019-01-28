Пн, 28.01.2019
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  • Стала известна причина расставания Сергея Лазарева с любовником

Стала известна причина расставания Сергея Лазарева с любовником

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Сергей Лазарев.

ФОТО: Eugene Odinokov/Sputnik

Многие знакомые Сергея Лазарева знают, что ранее он жил с Дмитрием Кузнецовым, довольно состоятельным мужчиной.

Именно он помог певцу открыть кондитерскую для животных и ресторан Forest. Лазарев стал полностью доверять своему сожителю и брать его с собой на гастроли. Отдыхали они тоже вместе. Но недавно поползли слухи, что Дмитрия все чаще стали видеть с другим мужчиной – продюсером телеканала МУЗ ТВ. А Лазарев рядом и не появлялся. Многие решили, что кто-то из пары загулял, но осведомленные люди сообщили: «Измен не было. Могу развеять все сомнения и подтвердить догадки – чета Кузнецовых – Лазаревых рассталась из-за жесткого «кидалова на деньги». Дима морочил Сереже голову весь последний год. Сережа доверял ему все финансы. И в итоге потерял их», пишет 7d.org.ua. 

 

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