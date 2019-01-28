Готовьтесь – будет сложно! Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 28 января по 3 февраля
Каждая новая неделя – это очередной вызов, новые возможности и новые проблемы. Гороскоп Василисы Володиной подскажет представителям всех знаков Зодиака, как правильно привлекать в свою жизнь удачу.
Умение распознавать знаки судьбы является одним из самых важных для любого человека. Интуиция, наблюдательность и повышенное внимание к деталям пригодятся на стыке января с февралем. Редко в нашем мире что-то происходит просто так, однако своими поступками можно управлять, а повороты судьбы – предчувствовать или предсказывать. На этой неделе все будет немного сложнее, но с прогнозами Василисы Володиной это время можно провести успешно.
Овен
Судьба подарит Овнам много новых возможностей в одних сферах, но возьмет за это некоторую плату, забрав удачу в других. Именно поэтому
не стоит представителям этого знака браться за все сразу и ставить перед собой множественные цели и в любви, и в делах, и на работе. Лучше выбрать что-нибудь одно,
причем с самого начала. Если придется проявлять активность сразу и в амурной сфере, и на работе, то могут возникнуть неприятности на одном из фронтов.
В целом настроение Овнов будет довольно стабильным. Необходимо принимать все то, что будет происходить вокруг. Творческая самореализация пока затруднена, поэтому не стоит уповать на нестандартные решения - во всем нужны последовательность и логика, даже в любви.
Телец
Вся неделя окажется для Тельцов одним большим периодом капризов, чувствительности и эмоций. Планеты и звезды будут находиться в большом диссонансе: одни из них повлияют на жизнь Тельцов положительно, другие - отрицательно. Можно сказать точно, что с 28 января по 3 февраля стоит доверять интуиции в самых важных делах.
Это могут быть очень важные дни в жизни Тельцов, потому что звезды требуют разрешения сложных ситуаций. Астролог отмечает возможность переворотов в жизни людей этого знака Зодиака.
Вероятно, для них настанет момент истины в каких-то жизненных аспектах. Это могут быть расставания, судьбоносные встречи, новая работа, увлечения, которые когда-нибудь перевернут жизнь.
Близнецы
Близнецам на этой неделе улыбнется удача в любви. Многие одинокие представители этого знака Зодиака смогут найти вторую половинку, и можно даже узнать заранее, как сложатся отношения. Предусмотрительность для Близнецов окажется полезной и поможет избежать многих проблем. Не стоит позволять себе необдуманные решения.
Успехом увенчается также и поиск друзей, единомышленников, партнеров. Звезды и планеты потребуют от Близнецов развития личности, получения новых знаний, а также независимости.
Вселенная поможет людям этого знака стать более самодостаточными. Также стоит посвятить часть своего времени развитию интеллектуальных способностей.
Лучше всего для этого подойдут первые три дня недели, так как в это время энергетический фон окажется наиболее позитивным.
Рак
В конце января Ракам придется столкнуться с растерянностью и потерей ориентиров. Избавиться от страха перед будущим можно посредством специальных заговоров, либо окружив себя близкими людьми и занимаясь приятными делами. Стоит избегать пребывания рядом с теми, кто заставляет испытывать страх или ненависть. Особенно актуально это в последние три дня недели, когда звезды и планеты окажутся в сильнейшем диссонансе.
В делах и на работе придется проявить силу воли и уверенность: в эти семь дней активизируются враги и недоброжелатели, у которых исчезнет чувство сострадания.
Несмотря на агрессивность периода, Ракам будет проще обрести оптимизм и расширить свои возможности.
Лев
Оставлять без внимания чужие выпады Львам не стоит, однако следует четко понимать, против кого подействует такая методика, а против кого - нет. С близкими людьми лучше не экспериментировать и взять на вооружении дипломатию. А вот с незнакомцами можно проявлять жесткость. Не нужно переходить на повышенные тона или лезть в драки - требуется просто твердая позиция без уступок.
Астролог рекомендует Львам провести эту неделю в делах, и тогда смена месяцев окажется продуктивной.
Лучше не менять обстановку, не выходить из зоны комфорта и не рисковать лишний раз деньгами, репутацией и настроением.
Можно создать благоприятную энергетику в доме, сделав генеральную уборку и выбросив весь ненужный хлам. Это спасет Львов от недостатка удачи и поможет обрести свежий взгляд на многие вещи.
Дева
Звезды и планеты могут спровоцировать активизацию самых темных сторон представителей этого знака. Это значит, что Девам нужно относиться ко всему как можно проще, даже если кажется, что удача не на вашей стороне.
Нужно научиться ждать, как хищник ждет свою добычу в засаде. Не стоит рисковать и показывать свои намерения окружающим, а также много говорить о планах.
В трудные моменты жизни Девам стоит уповать на шестое чувство и на собственный жизненный опыт. Чтобы настроение не портилось лишний раз, рекомендуется избегать общения с неприятными людьми. Любовные и романтические встречи стоит проводить в самом начале недели или в самом ее конце, а важные решения обдумывать максимально тщательно.
Весы
Астролог советует Весам не давать никому пустых обещаний на этой неделе. Это может быть чревато проблемами самого разного характера. Планы на каждый день стоит продумывать заранее - так можно будет уйти от неприятностей, даже не встречаясь с ними. Для эффективного труда и крепких отношений Весам порой нужно быть самокритичными, но только не заниматься самоедством.
Стоит опасаться на этой неделе энергетических вампиров, потому что сила ауры Весов будет в некотором упадке. Кроме того, желательно избегать сентиментальности
- нужно жить сегодняшним днем, а не зацикливаться на прошлом. Вселенная подарит удачу максимально сдержанным Весам, которые смогут найти в себе силы поддержать спокойствие даже в самой напряженной обстановке.
Скорпион
На этой неделе Скорпионам удастся избавиться от черной полосы. Тем, кого не донимают неурядицы, можно значительно укрепить свои позиции в любви и на работе. Полезными будут новые знакомства, потому что Вселенная повысит харизму и обаяние Скорпионов.
Отзывчивость - лучшее качество для тех, кто планирует обрести новых последователей, друзей и партнеров. Не стоит игнорировать просьбы о помощи, поступающие от второй половинки, друзей или коллег по работе.
Из дома в конце января стоит выбросить весь накопившийся мусор, который приводит к засорению энергетических потоков и их ослаблению. Это позволит Скорпионам посмотреть на мир по-другому, увидеть нечто новое в окружающей обыденности.
Стрелец
Вселенная внесет изменения в жизнь Стрельцов, нравится им это или нет. Представителям этого знака Зодиака астролог рекомендует меняться изнутри, менять взгляды на жизнь и заниматься духовными поисками.
У Стрельцов на этой неделе - тотальная реорганизация жизненной энергетики. Планеты постараются достучаться до этих людей и изменить их мышление.
Согласно гороскопу, Стрельцов выручит умение разбираться в людях, потому что к концу недели на горизонте могут появиться неприятные личности. Это могут быть энергетические вампиры или даже простые недоброжелатели, жаждущие расплаты за прежние обиды. Стоит смотреть в оба и готовиться к психологическим сражениям.
Козерог
У Козерогов будет не самый приятный период в жизни, но справиться с давлением помогут близкие люди и любимое дело, а также максимальная занятость. Заниматься домашними делами лучше в самом начале недели. Стоит сделать уборку дома как можно раньше, начать ремонт или посвятить ему побольше сил, если он уже идет полным ходом.
Амбициозным Козерогам будет непросто в период с 28 января по 3 февраля.
Стоит ограничить свои желания и подумать об окружающих окружающих. Звезды советуют людям этого знака творить больше добра и быть внимательными к чувствам других.
Если им удастся стать примером для подражания, они смогут повысить свой авторитет. В деловой сфере в начале февраля это очень важно.
Водолей
Лекарством от вех бед на этой неделе для Водолеев станут скромность и жизнелюбие. На горизонте могут возникнуть новые переживания. Этим людям необходимо научиться мыслить позитивно, чтобы Вселенная обратила свое внимание на них. Пришло время избавляться от отрицательных программ: нет никакого смысла держать в своем сознании эти устойчивые вирусные установки.
В трудных ситуациях желательно сохранять невозмутимость и веру в себя. Не нужно бояться идти на скорое примирение - так любой конфликт можно будет свести на нет в считанные минуты.
Вероятно, близкие будут ждать этого шага навстречу. Неделя отметится стремлением окружающих к эгоизму, который может болезненно сказаться на общей работе и отношениях.
Рыбы
Панацеей от проблем в любой сфере жизни для Рыб будет смелость. Перед важными делами лучше настраиваться на успех заранее, потому что в стрессовых ситуациях уверенность может испариться за секунды.
В конфликтных ситуациях Рыбам можно идти на быстрое примирение и не гнуть свою линию до конца.
Не стоит создавать неприятности тем, кого можно назвать товарищами или соратниками. Их действия могут толкать Рыб на месть и негатив, но правильнее будет держать себя в руках, делать выводы и подмечать, кто на чьей стороне.
На этой неделе окружающие люди проявят все свои качества, так что можно обрести неожиданных сторонников и друзей.
Эксперты dailyhoro.ru советуют сохранять в этот период присутствие духа. Все самодостаточные в эмоциональном плане люди могут рассчитывать на поддержку звезд и планет, так что пришла пора запрограммировать себя на успех.