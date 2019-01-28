Готовьтесь – будет сложно! Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 28 января по 3 февраля

Из дома в конце января стоит выбросить весь накопившийся мусор, который приводит к засорению энергетических потоков и их ослаблению. Это позволит Скорпионам посмотреть на мир по-другому, увидеть нечто новое в окружающей обыденности.

Стрелец

Вселенная внесет изменения в жизнь Стрельцов, нравится им это или нет. Представителям этого знака Зодиака астролог рекомендует меняться изнутри, менять взгляды на жизнь и заниматься духовными поисками.

У Стрельцов на этой неделе - тотальная реорганизация жизненной энергетики. Планеты постараются достучаться до этих людей и изменить их мышление.

Согласно гороскопу, Стрельцов выручит умение разбираться в людях, потому что к концу недели на горизонте могут появиться неприятные личности. Это могут быть энергетические вампиры или даже простые недоброжелатели, жаждущие расплаты за прежние обиды. Стоит смотреть в оба и готовиться к психологическим сражениям.

Козерог

У Козерогов будет не самый приятный период в жизни, но справиться с давлением помогут близкие люди и любимое дело, а также максимальная занятость. Заниматься домашними делами лучше в самом начале недели. Стоит сделать уборку дома как можно раньше, начать ремонт или посвятить ему побольше сил, если он уже идет полным ходом.

Амбициозным Козерогам будет непросто в период с 28 января по 3 февраля.

Стоит ограничить свои желания и подумать об окружающих окружающих. Звезды советуют людям этого знака творить больше добра и быть внимательными к чувствам других.

Если им удастся стать примером для подражания, они смогут повысить свой авторитет. В деловой сфере в начале февраля это очень важно.

Водолей

Лекарством от вех бед на этой неделе для Водолеев станут скромность и жизнелюбие. На горизонте могут возникнуть новые переживания. Этим людям необходимо научиться мыслить позитивно, чтобы Вселенная обратила свое внимание на них. Пришло время избавляться от отрицательных программ: нет никакого смысла держать в своем сознании эти устойчивые вирусные установки.

В трудных ситуациях желательно сохранять невозмутимость и веру в себя. Не нужно бояться идти на скорое примирение - так любой конфликт можно будет свести на нет в считанные минуты.

Вероятно, близкие будут ждать этого шага навстречу. Неделя отметится стремлением окружающих к эгоизму, который может болезненно сказаться на общей работе и отношениях.

Рыбы

Панацеей от проблем в любой сфере жизни для Рыб будет смелость. Перед важными делами лучше настраиваться на успех заранее, потому что в стрессовых ситуациях уверенность может испариться за секунды.

В конфликтных ситуациях Рыбам можно идти на быстрое примирение и не гнуть свою линию до конца.

Не стоит создавать неприятности тем, кого можно назвать товарищами или соратниками. Их действия могут толкать Рыб на месть и негатив, но правильнее будет держать себя в руках, делать выводы и подмечать, кто на чьей стороне.

На этой неделе окружающие люди проявят все свои качества, так что можно обрести неожиданных сторонников и друзей.