Семь вещей о себе, которые обязательно стоит держать в секрете

1. Впереди идущие планы

Нередко говорят: «Счастье любит тишину». Так вот возьмите себе это выражение в качестве девиза по жизни и не рассказывайте «каждому встречному» о ваших планах до тех пор, пока они не исполнятся. Поскольку вы не можете быть стопроцентно уверены в том, что все, что вы задумали воплотиться в жизнь. Зачем вам лишние разочарование? В случае проигрыша, по крайней мере, знать об этом будете только вы, а если преждевременно об этом растреплете, то знать будут уже все.

2. Не стоит делиться тайной о благотворительности

Благие дела, которые вы совершаете по собственной инициативе, это только ваше личное. Не превращайте добрый поступок в фарс или спектакль на публику. Это должно быть намерение, сделанное от всей души, которое не требует похвалы или какой-то награды. Пусть будет личным достоянием, скрытым от глаз посторонних. Личное самохвальство может привести к гордыне, а мы ведь этого не хотим, не так ли?

3. Не говорите о каких-либо ограничениях на публику

Есть такие моменты их личной жизни, которые, вот уж точно не должны быть на слуху у каждого. Так, например, если у вас есть какие-то ограничения в физических нагрузках, питании, сне и т.д. – не стоит знать об этом всем и каждому. Пусть это останется за гранью неведения для других людей.

4. Помалкивайте о своем героизме

Каждый день на нашу долю выпадают самые разные испытания: с одними мы быстро расправляемся, а другие требуют не малую долю усилий. По-своему каждый из нас уже герой. Именно поэтому не стоит на каждую решенную жизненную задачу превозносить себя ни в глазах других, ни даже в собственных глазах. Помните, что, упасть с лестницы столь же легко, как и взобраться на нее.

5. Не говорите никому о вашей духовной просвещенности

Это ваше внутреннее составляющее, именно поэтому, будьте предельно осторожны. В духовную сторону стоит просвещать только тогда, когда окружающие будут в этом нуждаться, а вы сможете грамотно все воспроизвести. Но, если нужды в этом не нет, тогда не торопитесь ни с кем делиться.

6. Ваша семейная жизнь – не достояние общественности

Все то, что происходит за закрытой дверью вашего дома: конфликты, склоки или же, наоборот, гармония и благополучие – это ваша сокровенная тайна. Чем меньше вы будете выставлять свои семейные проблемы окружающим на обозрение, тем крепче будет ваша семья. Поскольку, чем больше негатива вы выплескиваете, говоря о проблемах, тем больше верите в них.

7. Не повторяйте глупости, которые услышали от других