Пт, 25.01.2019
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  • Просто вау! Эстонская певица Лийс Лемсалу восхитила смелым образом на красной дорожке

Просто вау! Эстонская певица Лийс Лемсалу восхитила смелым образом на красной дорожке
Смотрите галерею!

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В четверг вечером, 24 января, тысячи жителей и гостей Таллинна собрались в Saku Suurhall на главном музыкальном событии года – церемонии вручения музыкальных наград EMA 2019. 

На красной дорожке премии популярная певица Лийс Лемсалу (26) появилась в оранжевом платье с глубоким вырезом. Короткое платье из тонкой переливающейся ткани позволило гостям и зрителям церемонии разглядеть стройные ножки известной блондинки.

Мы в восторге от Лийс! А вы?

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