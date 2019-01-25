Просто вау! Эстонская певица Лийс Лемсалу восхитила смелым образом на красной дорожке
В четверг вечером, 24 января, тысячи жителей и гостей Таллинна собрались в Saku Suurhall на главном музыкальном событии года – церемонии вручения музыкальных наград EMA 2019.
На красной дорожке премии популярная певица Лийс Лемсалу (26) появилась в оранжевом платье с глубоким вырезом. Короткое платье из тонкой переливающейся ткани позволило гостям и зрителям церемонии разглядеть стройные ножки известной блондинки.
Мы в восторге от Лийс! А вы?