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Редактор Vogue рассказала, что она думает о Меган Маркл

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Britain's Queen Elizabeth II sits next to Vogue Editor-in-Chief Anna Wintour as they view Richard Quinn's runway show before presenting him with the inaugural Queen Elizabeth II Award for British Design as she visits London Fashion Week, in London, Britain February 20, 2018. REUTERS/Yui Mok/Pool

ФОТО: POOL/REUTERS

Известный редактор глянца Vogue Анна Винтур, которая однажды сделала строгое предупреждение Ким Кардашьян, спустя восемь месяцев после свадьбы оценила свадебное платье герцогини Сассекской Меган Маркл, а также рассказала, что она думает о новоиспеченной жене принца Гарри, пишет Сегодня.

Редактор глянца ответила на вопрос о том, что она думает о свадебном платье Меган Маркл. Ответ Анны Винтур можно увидеть на YouTube-канале Vogue в новой рубрике "Спроси Анну" (Go Ask Anna).

Винтур отметила, что Меган Маркл – это нормальная калифорнийская девчонка, которая встает рано утром, занимается йогой и медитирует, пишет много смс-сообщений. Она также похвалила свадебное платье супруги принца Гарри.

"Меган была потрясающая, и ее выбор был просто блестящим. Ее платье было очень изящное и элегантное. Платье придумал английский дизайнер, работающий во французском модном доме", – отметила Винтур.

Кроме того, она подчеркнула независимость герцогини Сассекской, когда та шла одна к алтарю, прежде чем взяла под руку принца Чарльза.

"То, что она решила идти одна, говорит о ней как о независимой женщине. А фотография ее матери Дории в часовне послужила вдохновением для многих женщин и мужчин во всем мире", – добавила редактор Vogue.

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