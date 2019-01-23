Редактор Vogue рассказала, что она думает о Меган Маркл

Редактор глянца ответила на вопрос о том, что она думает о свадебном платье Меган Маркл. Ответ Анны Винтур можно увидеть на YouTube-канале Vogue в новой рубрике "Спроси Анну" (Go Ask Anna).

Винтур отметила, что Меган Маркл – это нормальная калифорнийская девчонка, которая встает рано утром, занимается йогой и медитирует, пишет много смс-сообщений. Она также похвалила свадебное платье супруги принца Гарри.

"Меган была потрясающая, и ее выбор был просто блестящим. Ее платье было очень изящное и элегантное. Платье придумал английский дизайнер, работающий во французском модном доме", – отметила Винтур.

Кроме того, она подчеркнула независимость герцогини Сассекской, когда та шла одна к алтарю, прежде чем взяла под руку принца Чарльза.