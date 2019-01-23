«Не умею столько пить». Волочкова порадовала новым шпагатом в неглиже

Российская балерина Анастасия Волочкова не оставила без ответа ироничный стих лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, в котором он подшутил над ее любовью к шпагатам. Она сочинила стихотворение и выложила его в "Инстаграме".

Танцовщица напомнила музыканту про громкий развод и намекнула на его пьянство. Волочкова подчеркнула, что поэтом не является, но зато умеет делать пируэт.

Я умею пируэт И молчать про дружбу. Не умею столько пить И выглядеть фигово. Собирать охват и хайп На стихах про Волочкову...