«Не умею столько пить». Волочкова порадовала новым шпагатом в неглиже

Выпад музыканта в свой адрес танцовщица назвала попыткой поймать "хайп" за ее счет.
Российская балерина Анастасия Волочкова не оставила без ответа ироничный стих лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, в котором он подшутил над ее любовью к шпагатам. Она сочинила стихотворение и выложила его в "Инстаграме".
Танцовщица напомнила музыканту про громкий развод и намекнула на его пьянство. Волочкова подчеркнула, что поэтом не является, но зато умеет делать пируэт.
Я умею пируэт
И молчать про дружбу.
Не умею столько пить
И выглядеть фигово.
Собирать охват и хайп
На стихах про Волочкову...
Накануне лидер "Ленинграда" в стихотворной форме написал, что фото, на котором Волочкова сидит на шпагате, помогают ей собирать "лайки и подписки". Певец в ироничной манере обратился к тем, кто жаждет лёгкой популярности, как у балерины: "В ситуации любой раздвигайте ляжки".