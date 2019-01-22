Самый тайный и темный секрет каждого знака Зодиака

Очень мягкий — Овен

Хоть снаружи вы и кажетесь смелыми и грубыми, глубоко внутри вы очень мягкие. Вы втайне желаете любви и внимания. Иногда вы стесняетесь признать, что хотите находится в компании людей 24/7. Также вы предпочитаете воздержаться от проявлений своей любви (только если вы не уверены в своих отношениях), чтобы никто не мог играть с вашими чувствами.

Подозрительный — Телец

Ваша тайна в том, что вам очень сложно кому-либо довериться. Из-за своего прошлого опыта вы можете порой чувствовать себя неуверенно и полными сомнений. Как только вы поймете, что человек перед вами это тот, с кем вы хотите провести остаток своей жизни, то отдадите ему все, включая доверие.

Закрытая книга — Близнецы

Если вы и доверяете кому-либо, то при этом все равно стараетесь быть осторожными. В вашем окружении есть всего лишь несколько человек, которым вы по-настоящему доверяете. В тоже время вас не покидает страх, что даже эти люди ваше доверие предадут и используют ваши слабости против вас. Это одна из причин, по которым вы редко открываетесь кому-либо.

Спокойный и собранный — Рак

Ваш самый темный секрет — страх оказаться в уязвимом положении. Вы не хотите, чтобы с вашими чувствами играли и поэтому постоянно скрываете их от окружающих. Вы хотите произвести впечатление человека, у которого все схвачено и делаете для этого все возможное.

Центр вселенной — Лев

Есть одна вещь, которую вы терпеть не можете и это чужое Эго. Возможно вы об этом и не говорите вслух, но вам хочется, чтобы все внимание всегда было обращено только на вас. Вам нравится купаться в лучах внимания и вы не готовы делить его с кем-либо ещё.

Накручивание себя — Дева

Вы слишком многое думаете. Со стороны может быть и незаметно, но в вашей голове постоянно миллионы мыслей. Слишком много мыслей приводят к неутешительным выводам, поэтому накручивание себя — не самый лучший вариант. В действительности все не так плохо, как вы себе это представляете, поэтому просто постарайтесь плыть по течению.

Душа компании — Весы

Ваш самый большой страх — одиночество. Вы хотите, чтобы вас постоянно окружали люди, либо же чтобы с вами рядом всегда была вторая половинка, которая будет вас мотивировать. Вы никому не расскажете о своих слабостях, но глубоко внутри надеетесь, что окружающие догадаются об этой вашей потребности.

Скрытный — Скорпион

Вы предпочитаете держаться от окружающих на безопасном расстоянии. По вашему лицу сложно прочитать ваши эмоции, и вы не относитесь к тем людям, которые лезут в чужую жизнь. Вы за всем наблюдаете со стороны и идете в наступление только в том случае, когда вас провоцируют. Вы знаете многое о жизни окружающих, а вот они не знают о вашей практически ничего. Не случится ничего плохого, если вы будете более открытыми.

Вольная птица — Стрелец

Вас сильно расстраивает, когда окружающие пытаются навязать вам какие-либо обязательства. Вы можете безумно любить своего партнера, но как только речь заходит о серьезных обязательствах, вы начинаете беспокоится и вашей первой реакцией будет побег.

Какие недостатки? — Козерог

Вы не хотите оказаться в ситуации, в которой могут проявится ваши недостатки. Вы перфекционист и хотите, чтобы окружающие видели только эту вашу сторону. Но в недостатках нет ничего плохого, в конце концов они есть у каждого. Все, что вам нужно — смириться с вашими.

Витающий в облаках — Водолей

Даже находясь в компании, вы все равно не чувствуете себя ее частью. Вы пытаетесь понять, что говорят другие, но порой погружаетесь в свой собственный мир. Постарайтесь сосредоточиться и прислушаться к окружающим, это вам не повредит.

«Я не потеряю бдительность» — Рыбы