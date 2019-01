Поздравляем! Нарвский клуб «Ро-Ро» назван одним из лучших инди-клубов Европы

Gigwise пишет: «Это настоящая жемчужина на берегу реки Нарвы. И пощечина на российско-эстонской границе: стоя у входа в клуб, вы видите мост и на нем очередь из машин, стремящихся попасть в одну из стран, — да это же просто мечта историка-заучки! Журналист Gigwise посетил это место во время фестиваля Station Narva и сам видел, как хедлайнеры мероприятия — Echo and The Bunnymen and Tricky —брали после своих выступлений такси, чтобы понять, что же там такого происходит. Интерьер состоит из искусно подобранных нагромождений: непонятные цветные пальмы, неоновые огни, диско-шар. Клуб не вмещает больше 100 человек, но там было прекрасно. Прогулки по острову Кренгольмской мануфактуры на окраине города и невероятной исторической набережной должны стать частью обязательной программы при посещении этого доступного и перспективного города».