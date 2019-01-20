Аршавин вернулся к детям от Юлии Барановской

Футболист Андрей Аршавин снова общается с детьми от первого брака. Он опубликовал в "Инстаграме" фотографию с сыновьями Артёмом и Арсением, сделанную в одном из кафе.

— Мои клоны, — подписал он снимок.

Мать мальчиков — телеведущая Юлия Барановская — пока не прокомментировала эту встречу. Ранее она не раз жаловалась, что отец её детей не виделся с ними много лет и даже не интересовался их жизнью.