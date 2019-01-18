Знаменитого актера Андрея Харитонова «сжирает» рак

Звезда советского кино, 59-летний актер Андрей Харитонов, сыгравший в фильмах «Овод», «Тайна черных дроздов», «Человек-неведимка», переживает тяжелый период, об этом сообщили друзья артиста. Художница Татьяна Стрельбицкая заявила о том, что Андрея Харитонова «сжирает болезнь».
«Удручающе выглядит судьба Андрея Харитонова, создававшего славу национального масштаба кинематографу и театру! Приходит время и артиста берут приступом забвение, болезнь - онкология и одинокое угасание», - написала Стрельбицкая в своем Facebook.
О проблемах со здоровьем у актера заговорили весной прошлого года. Сначала появилась информация о госпитализации Андрея Харитонова, затем распространились слухи, что врачи нашли у него онкологическое заболевание. По некоторым данным, тогда Харитонова прооперировали, но победить болезнь, судя по всему, это не помогло, пишет Medikforum.ru.
По словам художницы Татьяны Стрельбицкой, звезда советского кино находится в непростой жизненной ситуации. Друзья Андрея Харитонова собирают деньги на его лечение.
«Его сжирает болезнь, и он не нужен никому из тех, кто создал на его таланте и труде собственное благополучие», - с болью сообщила Стрельбицкая.
Напомним, в 80-е годы Андрей Харитонов находился в зените известности, он даже считался секс-символом киноэкрана. Но популярность сказалась на нем не лучшим образом - актер начал злоупотреблять алкоголем. Лишь впоследствии он все же смог взять себя в руки и вернуться к творчеству.