Знаменитого актера Андрея Харитонова «сжирает» рак

«Удручающе выглядит судьба Андрея Харитонова, создававшего славу национального масштаба кинематографу и театру! Приходит время и артиста берут приступом забвение, болезнь - онкология и одинокое угасание», - написала Стрельбицкая в своем Facebook.

О проблемах со здоровьем у актера заговорили весной прошлого года. Сначала появилась информация о госпитализации Андрея Харитонова, затем распространились слухи, что врачи нашли у него онкологическое заболевание. По некоторым данным, тогда Харитонова прооперировали, но победить болезнь, судя по всему, это не помогло, пишет Medikforum.ru.

По словам художницы Татьяны Стрельбицкой, звезда советского кино находится в непростой жизненной ситуации. Друзья Андрея Харитонова собирают деньги на его лечение.

«Его сжирает болезнь, и он не нужен никому из тех, кто создал на его таланте и труде собственное благополучие», - с болью сообщила Стрельбицкая.