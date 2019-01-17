Сумка за 2000 евро и сарафан за 2500: СМИ оценили стоимость роскошной жизни помощницы Петросяна
По сообщениям российских СМИ, Татьяна Брухунова не отказывает себе в удовольствии покупать дорогую одежду модных брендов.
Журналисты «Комсомольской правды» оценили некоторые брендовые вещи, в которых позирует на фотографиях молодая помощница известного российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, ставшая, по слухам, причиной развода артиста с Еленой Степаненко.
Так, по словам журналистов, кожаная сумка Dolce&Gabbana на одной из фотографий в Instagram девушки может стоить 150 тысяч рублей (почти 2000 евро), пишет topnews.ru.
Показанный Брухуновой клатч Weekend MaxMara стоит 70 тысяч рублей (примерно 900 евро), а рюкзак от Moschino со Спанч Бобом можно купить за 80 тысяч рублей (более 1000 евро).
Босоножки дизайнера Alessandro dell'Acqua из Италии обошлись Татьяне примерно в 50 тысяч рублей (650 евро), а сарафан Dolce&Gabbana стоит 200 тысяч (2600 евро).
Также на ряде снимков помощница юмориста позирует с сумкой Chanel, в «лабутенах» и туфлях от Prada.
Кроме того, по информации «КП»,
помощница Петросяна недавно стала обладательницей двух квартир в Москве - на Лесной и Трубецкой, общей стоимостью 280 миллионов рублей (более 3,6 млн евро).
Издание также сообщает, что в квартире Татьяны есть гардеробная, в которой 30 сумок, 24 пары сапог и 40 пар туфелек.