Мадонну пригласили выступить на «Евровидении»

Сообщается, что организаторы конкурса пригласили поп-звезду выступить на конкурсе, который пройдет в мае в Тель-Авиве, а с представителями певицы уже ведутся активные переговоры. Однако к согласию стороны пока не пришли – проблемным вопросом остается сумма гонорара