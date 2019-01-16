Ср, 16.01.2019
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Мадонну пригласили выступить на «Евровидении»

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Madonna, 2008.

ФОТО: Matt Sayles / Scanpix

Легендарная американская певица Мадонна может выступить на международном песенном конкурсе "Евровидение 2019", передает Сегодня со ссылкой на израильское издание Ynet. 

Сообщается, что организаторы конкурса пригласили поп-звезду выступить на конкурсе, который пройдет в мае в Тель-Авиве, а с представителями певицы уже ведутся активные переговоры. Однако к согласию стороны пока не пришли – проблемным вопросом остается сумма гонорара

Песенный конкурс "Евровидение 2019" состоится в Тель-Авиве, Израиль, с 14 по 18 мая 2019 года. В конкурсе примут участие представители 42 стран.

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