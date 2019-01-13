Как можно было такое надеть? В Сети не утихают страсти из-за модного провала Эмбер Херд

Красная дорожка любого светского мероприятия всегда приковывает к себе все внимание общественности. А уж, когда речь идет о таком грандиозном мероприятии как "Золотой глобус", то здесь ответственность на знаменитостей и их стилистов возлагается колоссальная. Ведь наряды каждой звезды будут рассматривать особенно тщательно. Однако несмотря на серьезную и длительную подготовку к выходу на публику, модных провалов все равно не избежать...

В этом году, к примеру, обладательницей одного из самых неудачных нарядов неожиданно для всех стала Эмбер Херд. Все привыкли к изысканным и эффектным образам актрисы на любом мероприятии, поэтому выбор платья для "Золотого глобуса" удивил и разочаровал многих.

Amber Heard ФОТО: Jordan Strauss / AP

Так, на красной дорожке Эмбер появилась в черно-белом платье от Monique Lhuillier, состоящем из черного удлиненного корсета и пышной юбки.

Amber Heard ФОТО: Tammie Arroyo-GG19 / AFF-USA.COM / AFF/PA Images

"Не спасает даже красота Эмбер", "Наряд выбирал Джонни Депп?", "Ужасно все!", "Как можно было такое надеть?", "Жуткое платье и макияж", "Ей явно пора задуматься над сменой стилиста", "Полный провал", - пишут поклонники в Сети.