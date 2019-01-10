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  • Дольф Лундгрен откровенно рассказал о личной жизни

Дольф Лундгрен откровенно рассказал о личной жизни
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Dolph Lundgren

ФОТО: Birdie Thompson/SIPA / Birdie Thompson/SIPA

Актер признался, что в начале 80-х годов постоянно занимался групповым сексом. Устраивала оргии его любовница в те времена - актриса и певица Грейс Джонс, пишет Eg.ru.

ROCKY IV Director SYLVESTER STALLONE, DOLPH LUNDGREN Date: 1985

ФОТО: Rights Managed / MGM-UA / UNITED ARTISTS / Ronald

Для этого «королева эпатажа» приглашала к себе домой четыре - пять подружек. Вместе с Лундгреном вся честная компания кувыркалась в одной постели. Дольф говорит, что такие шалости совсем не так приятны, как это кажется тем, кто не в теме.

ФОТО: SMXRF / Starmax/PA Images

- Секс сразу с несколькими женщинами меня сильно утомлял. На следующий день мне было очень тяжело работать, - пожаловался актер. - В теории это замечательно, но когда тебе утром нужно вставать и идти драться с Сильвестром Сталлоне- тогда это не такая уж замечательная вещь…

Вот, оказывается, почему персонаж Слая американец Рокки Бальбоа победил в «Рокки-4» «русского» боксера Ивана Драго.

ФОТО: Rights Managed / Ronald Grant Archive / Mary Evan

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