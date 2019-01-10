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Дольф Лундгрен откровенно рассказал о личной жизни
Актер признался, что в начале 80-х годов постоянно занимался групповым сексом. Устраивала оргии его любовница в те времена - актриса и певица Грейс Джонс, пишет Eg.ru.
Для этого «королева эпатажа» приглашала к себе домой четыре - пять подружек. Вместе с Лундгреном вся честная компания кувыркалась в одной постели. Дольф говорит, что такие шалости совсем не так приятны, как это кажется тем, кто не в теме.
- Секс сразу с несколькими женщинами меня сильно утомлял. На следующий день мне было очень тяжело работать, - пожаловался актер. - В теории это замечательно, но когда тебе утром нужно вставать и идти драться с Сильвестром Сталлоне- тогда это не такая уж замечательная вещь…
Вот, оказывается, почему персонаж Слая американец Рокки Бальбоа победил в «Рокки-4» «русского» боксера Ивана Драго.