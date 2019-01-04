Ого-го! Эстонская модель обескуражила снимком в нижнем белье
4 января 2019, 14:55
Эстонская светская львица и модель Мирьям Вяльяотс делится в соцсетях снимками, вызывающими зависть.
Если раньше Мирьям делилась чересчур откровенными, а моментами даже вульгарными снимками, теперь эстонская красотка публикует очень нежные и красивые фотографии, на которых позирует в нижнем белье. Речь идет о рекламной кампании бренда нижнего белья Senselle by Felina, лицом которого стала Мирьям.
Глядя на безупречную фигуру Мирьям Вяльятс трудно не впустить зависть в свое сердце. Да, дамы?