Ого-го! Эстонская модель обескуражила снимком в нижнем белье

Если раньше Мирьям делилась чересчур откровенными, а моментами даже вульгарными снимками, теперь эстонская красотка публикует очень нежные и красивые фотографии, на которых позирует в нижнем белье. Речь идет о рекламной кампании бренда нижнего белья Senselle by Felina, лицом которого стала Мирьям.