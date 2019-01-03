Чт, 3.01.2019
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  • Просто бомба! Настя Каменских показала фото в сексуальном бархатном платье

Просто бомба! Настя Каменских показала фото в сексуальном бархатном платье

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Настя Каменских

ФОТО: Instagram

Настя Каменских решила поздравить поклонников с наступившим Новым годом, по случаю чего надела очень сексуальное бархатное платье винного оттенка с оголенными плечами и высоким разрезом, передает Сегодня.

"Друзья, всех с Новым, 2019, годом. Не переставайте мечтать и пусть каждая ваша мечта сбудется! Дарите друг-другу радость, любовь, улыбки и тепло. Не бойтесь перемен – пусть они послужат вдохновением для творчества и невероятного успеха в этом году. Никогда не останавливайтесь на достигнутом и смело следуйте вперед – навстречу самому прекрасному будущему. Ваша NK", – подписала снимок звезда.

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