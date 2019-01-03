Просто бомба! Настя Каменских показала фото в сексуальном бархатном платье

"Друзья, всех с Новым, 2019, годом. Не переставайте мечтать и пусть каждая ваша мечта сбудется! Дарите друг-другу радость, любовь, улыбки и тепло. Не бойтесь перемен – пусть они послужат вдохновением для творчества и невероятного успеха в этом году. Никогда не останавливайтесь на достигнутом и смело следуйте вперед – навстречу самому прекрасному будущему. Ваша NK", – подписала снимок звезда.