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Ким Кардашян готовит до­ро­гос­то­я­щий подарок для будущего ребенка Меган Маркл

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Kim Kardashian

ФОТО: Mike Reed / ZUMAPRESS.com

Телезвезда мечтает наладить отношения с герцогиней, пишет Eg.ru.

В мае этого года принц Гарри и Меган Маркл официально поженились. Незадолго до свадьбы пара признавалась в официальных интервью, что не станет оттягивать появление на свет наследника.

Уже летом появились первые слухи о том, что Маркл находится в положении. Лишь осенью Кенсингтонский дворец официально объявил о том, что Меган ждет первенца. По словам представителей дворца, малыш появится на свет весной следующего года.

Пока что поклонники спорят, кто же родится у новоиспеченных супругов. Многие британцы уверены, что на свет появится именно девочка. Тем временем американская телезвезда Ким Кардашян также активно готовится к рождению малыша у Маркл. Ким готовит дорогой и роскошный подарок для первенца герцогини и считает, что такой жест поможет ей наладить дружеские отношения с Меган и всей королевской семьей.

«Ким уверена, что они с Меган однажды станут лучшими подругами. Она уже давно ищет возможность произвести впечатление на Маркл», - рассказал инсайдер порталу RadarOnline. Впрочем, вряд ли Маркл оценит дорогой подарок для малыша, ведь она хочет воспитать наследника довольно скромным человеком, чему не будут способствовать роскошные подарки.

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