В мае этого года принц Гарри и Меган Маркл официально поженились. Незадолго до свадьбы пара признавалась в официальных интервью, что не станет оттягивать появление на свет наследника.

Уже летом появились первые слухи о том, что Маркл находится в положении. Лишь осенью Кенсингтонский дворец официально объявил о том, что Меган ждет первенца. По словам представителей дворца, малыш появится на свет весной следующего года.

Пока что поклонники спорят, кто же родится у новоиспеченных супругов. Многие британцы уверены, что на свет появится именно девочка. Тем временем американская телезвезда Ким Кардашян также активно готовится к рождению малыша у Маркл. Ким готовит дорогой и роскошный подарок для первенца герцогини и считает, что такой жест поможет ей наладить дружеские отношения с Меган и всей королевской семьей.