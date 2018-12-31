«Я не мыслю без него своей жизни»: молодая любовница впервые высказалась о романе с Евгением Петросяном

Долгое время Татьяна Брухунова не шла на контакт с представителями СМИ. Многочисленные поклонники Евгения Петросяна и Елены Степаненко были уверены, что именно молодая помощница стала причиной их внезапного развода. Однако ни сам юморист, ни его ассистентка не подтверждали эту информацию. Однако в студии Дмитрия Борисова Татьяна впервые призналась, что отношения у них действительно не только рабочие. По словам Брухуновой, она появилась в театре Петросяна еще 12 лет назад. Уже в то время как утверждает молодая женщина, у него не было романтических отношений со своей женой, пишет Starhit.