Помолодевшую Лолиту без макияжа перестали узнавать фанаты

Помолодевшую Лолиту без макияжа перестали узнавать фанатыФОТО!
30 декабря 2018, 16:49
Лолита Милявская поделилась в Сети любопытным снимком. На нем знаменитость запечатлена без макияжа.
На фото, о котором идет речь, Милявская позирует со звездой шоу "Comedy Woman". Свой образ Екатерина дополнила пышными кудрями.
"Бро Скулкина, ты лучшая! Мы из Мурманска так решили!", – написала певица. Однако пользователи Сети обратили внимание на саму Милявскую.
Многие признались, что не узнали артистку без макияжа. По мнению поклонников, она очень молодо выглядит, когда не использует косметику.