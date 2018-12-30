Помолодевшую Лолиту без макияжа перестали узнавать фанаты

На фото, о котором идет речь, Милявская позирует со звездой шоу "Comedy Woman". Свой образ Екатерина дополнила пышными кудрями.

"Бро Скулкина, ты лучшая! Мы из Мурманска так решили!", – написала певица. Однако пользователи Сети обратили внимание на саму Милявскую.