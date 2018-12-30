Вс, 30.12.2018
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Помолодевшую Лолиту без макияжа перестали узнавать фанаты
ФОТО!

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Лолита.

ФОТО: Evgenya Novozhenina/Sputnik

Лолита Милявская поделилась в Сети любопытным снимком. На нем знаменитость запечатлена без макияжа.

На фото, о котором идет речь, Милявская позирует со звездой шоу "Comedy Woman". Свой образ Екатерина дополнила пышными кудрями.

"Бро Скулкина, ты лучшая! Мы из Мурманска так решили!", – написала певица. Однако пользователи Сети обратили внимание на саму Милявскую.

Многие признались, что не узнали артистку без макияжа. По мнению поклонников, она очень молодо выглядит, когда не использует косметику.

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